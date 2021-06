Tak šel čas se Škodou Fabia. Cena základního modelu se za dvě dekády skoro nezměnila

Technika

Škoda Fabia vstupuje do další životní etapy, přichází její 4. generace. Český automobilový průmysl s první Fabií vstoupil do 21. století, a to doslova. Představena byla Fabia na autosalonu ve Frankfurtu v září 1999. Další generace pak přišly v letech 2007, 2012 a letos.