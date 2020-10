Vznikla online platforma na prodávání pouze oblečení COS

Vzhledem působí jako něco, co uteklo z padesátých let. Jenže automobil Luka EV od české automobilky MW Motors je elektromobil a splňuje všechny požadavky moderního vozu. Firma poslední měsíce podle svých slov ladila veškeré nedostatky a nyní se vozidlo přiblížilo své finální podobě. Podle zástupců této malé automobilky by se vůz Luka EV mohl začít prodávat ve druhé polovině letošního roku.