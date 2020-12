Zemřela jedna z posledních bojovnic 2. sv. války: Ve 12ti odjela za rodiči do SSSR, domů se vrátila v uniformě

Koronavirová krize přinesla změnu pracovního režimu a hromadný přesun lidí na home office. Členské státy Evropské unie a jejich odbory to nutí přehodnotit, jaký paušál by měli zaměstnanci na home office dostávat a zda jde o daňově uznatelný náklad na straně zaměstnavatele. „Podle nás by tento paušál měl objektivně zohlednit náklady, které zaměstnanci vznikají,“ říká předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.