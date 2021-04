adidas Stan Smith nyní v ekologičtější verzi

Trendy

Jako drtivá většina značek, která se chce v této době udržet v přízni zákazníků, i adidas se rozhodl udělat pár kroků, aby jejich produkty byly „zelenější“. Ne doslova barevně zelenější, protože to základní varianta ikonických Stan Smith tenisek už je, ale zelenější ve smyslu eko. Ekologičtější adidas Stan Smith Autor: adidas Značka adidas se zavázala od roku 2024 využívat pouze recyklovaný polyester na výrobu svých produktů, a proto zásadně oživuje i zmíněné boty. Klasická silueta sice napohled neprošla žádnou změnou, má však nový svršek z materiálu Primegreen, který obsahuje 50 % recyklovaného materiálu. Obsahuje přízi z recyklovaných příměsí a řadu vysoce výkonných materiálů, model je tak k mání ve stejné kvalitě a v ekologičtější verzi.