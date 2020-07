Dior X Nike Air Jordan 1 - nejvýznamnější kolaborace značek roku 2020

Trendy

Jeden z nich byl to, že boty budou oceněny na 22 tisíc liber. Za to si můžete pořídit krom auta i superdobrou dovolenou, dva páry diamantových manžetových knoflíčků od Toma Forda, asi tak 200 štěňat, 100, když budou mít papíry. Další z kolujících informací byl to, že budou jen na vyžádání a bude se čekat v pořadníku. Nebo to, že se budou dávat jen influencerům a nebude je možné koupit. Něco je pravda, něco ne.

První krásná zpráva je to, že 22 tisíc liber byla lež. Stojí příjemnější 2 tisíce liber. To je dost, ale zas tak příliš dramatické to není - některé boty stojí víc. Co ale nebyla lež, je to, že se skutečně musíte registrovat v pořadníku k příslušnému butiku a ve chvíli, kdy budou boty připravené, hezky se vyspí a budou se na to cítit, dostanete email, že jsou ready. Tím pádem to o influencerech bylo jen zbožné přání jednoho z nich.