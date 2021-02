Festka a CHATTY představili kolekci triček a mikin

Trendy

Značku CHATTY v roce 2005 založily designérky Radka Sirková a Anna Tušková. Během let se značka etablovala na české i na mezinárodní módní scéně a dnes se řadí mezi přední české módní značky, slavila úspěchy na molech a módních přehlídkách v Berlíně, Kyjevě, Varšavě, Amsterodamu, nebo Paříži. Charakteristickými rysy práce studia jsou prvotřídní materiály, dokonalé řemeslné zpracování a osobitý design. Černé tričko Festka x CHATTY Autor: Chatty X Festka Festka je česká technologická firma, která se specializuje na zakázkovou výrobu silničních kol a rámů vysoké kvality. Firmu založili Michael Moureček a Ondřej Novotný a na estetickou úroveň kol Festka dohlíží od samého začátku umělecký ředitel Tomáš Hnida. Zhruba 90 % procent rámů a kol firma exportuje do celého světa, 80 % míří k zákazníkům mimo EU. Kolo Festka Spectre Porcelain ručně malované Michalem Bačákem si objednal sběratel z Bankoku a na cenovce mělo elegantních 800 tisíc. Autor: FESTKA „Když jsme ve Festce přemýšleli nad tím, zda novou kolekci merche vyvíjet in-house, nebo ve spolupráci se zajímavou módní značkou, někdo zmínil CHATTY, a když jsme se s nimi setkali, brzy vyšlo najevo, že se k nám opravdu hodí a máme hodně společného,“ říká ke spolupráci Michael Moureček, spoluzakladatel firmy Festka. Černé tričko Festka X Chatty Autor: Chatty X Festka „Mikiny a trička jsme navrhovali tak, aby i přes to, že jsou velmi jednoduché, působily uvolněně, ale při tom stále sexy. Proto jsou střihy užší, delší a mají širší výstřih,“ popisují návrhářky. „Mikiny i trička jsou z 100% prémiové bavlny těžší gramáže, kvůli které jsme oslovili snad každého výrobce materiálů v Evropě. Finální materiál nakonec pochází z portugalské produkce. Záměrně jsme hledali pouze evropské dodavatele jak u materiálu, tak i u etiket. Stejně tak bylo hned od začátku jasné, že výroba proběhne v Čechách, abychom udrželi kvalitu co nejvýše a měli pod kontrolou každý krok výroby, od šití, tisku až po finální adjustaci,“ doplňují Radka Sirková a Anna Tušková.

Kolekce Festka x CHATTY je k mání na e-shopu na webu Festka: eshop — FESTKA