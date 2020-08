Mokasíny - kompletní průvodce botami, které musí mít každý chlap v šatníku

Trendy

Materiál

Mokasíny – ty skutečné – seženete pouze ze dvou materiálů. Kůže a semiš. Pokud je někdo dělá z plátna nebo dalších materiálů, to už je na nich, ale spíše bychom pro ně našli jiné jméno. Výběr materiálu je zásadní, nejen v ohledu na váš osobní styl, ale i na konkrétní případy. Kupříkladu semišové mokasíny nejsou dobré na řízení auta. Semiš je náchylný na odření a postupem času uvidíte, jak máte „vyleštěné“ paty. Proto je lepší kůže. Semiš je zase ideální, pokud do práce chodíte po chodníku a v kanceláři po koberci. Tak si zajistíte, že i když do nich zainvestujete, nepoškodí se a budou sloužit léta.

Penny

Penny LoafersAutor: Pinterest

Penny Loafer se vyznačuje malou kapsičkou, do které se vkládala – a vkládá, pokud jdete skutečně po vkusu – jedna penny. Nosí to štěstí. Oproti populární představě, že mokasíny vznikly v Itálii, může za ně Norsko. Jejich vynálezce, Nils Tveranger se učil obuvnictví v Americe a když se vrátil do Norska, představil Aurland Moccasin, která byla inspirovaná nazouvacími botami původních Američanů. Jsou asi nejverzatilnějšími mokasínami vůbec. Nejlépe samozřejmě vypadají k chinos, oxfordské button-up košili nebo hladkému svetru, ale když je obléknete k tmavým džínům a bomberu nebo semišovému křiváku, zafungují úplně stejně. Nicméně vyhněte se mikinám a teplákům. Logicky.

Tassel Loafer

Mokasíny ve stylu tasselAutor: Pinterest

Tassel je v angličtině střapec. Nyní už asi máte přesnou představu, jaké z mokasín se takto nazývají. Patří k nejvýraznějším z mokasín a skutečně nadsadí outfit na vyšší úroveň módního bytí. Vznikají ve zlaté éře Hollywoodu, když herec Paul Lukas, maďarský držitel Oscara, přišel s nápadem dát na mokasíny střapec. V padesátých letech pak začínají Brooks Brothers nabízet ve svých buticích nový druh boty, která vzala pánský módní svět útokem. Nicméně není úplně vhodné kombinovat je s casual oblečením. Ač jiné mokasíny unosíte i s džínami, lakované tassel vypadají nejlépe, když k nim máte oblek, kravatu, kapesníček v klopě, klidně i kapesní hodinky, pin v klopě nebo manžetové knoflíčky.

Horsebit

Mokasíny ve stylu HorsebitAutor: Gucci

Když se podíváte na kovovou sponu na mokasínech, připomíná vám něco? Je to totiž miniaturní kopie náhubku, který se dává koním do úst jako součást postroje. Byl to Gucciho nápad asi před 80 lety a od té doby jsou ikonickou botou domu Gucci a dokonce jsou permanentní součástí výstavy módy MET. Údajně na to přišel, když pracoval jako mladý kluk v londýnském hotelu jako lift boy a poslouchal konverzace hráčů pola. Stejně jako penny loafer jsou vhodné pro jakoukoliv příležitost. Vyzkoušejte je třeba obout ke kraťasům a bílé košili na léto. Vypadají mnohem lépe, než jakékoliv sandály a působí formálněji, než když k šortkám obujete tenisky.

Slipper

Jediné mokasíny, které jsou z jiného materiálu, než je kůže nebo semiš. Balancují na hraně toho, jestli jsou stále mokasínami, nebo už něčím jiným. Jsou dokonalou botou pro večerní formální akce. K sametovému smokingu, k brokátovému saku. Udělají extravagantní a výrazné statement. Při nošení pokračujete v tradici skvěle oblečených bohémů, jako třeba Princ Albert, Vévoda z Windsoru nebo Hugh Hefner.

Jděte bez ponožek, ale správně

Mokasíny nevypadají dobře s ponožkami. Ani s nějakými barevnými ponožkami, které ladí s kapesníčkem v klopě. Nahá noha v nich vypadá lépe. Pořiďte si zásoby neviditelných ponožek, dbejte na stříkání bot zevnitř přípravkem proti odéru, a především se začněte starat o své kotníky. Ani hyperluxusní mokasíny nevynahradí suchou kůži na kotníku.