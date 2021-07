Vans se spojuje s umělcem Martinem Lukáčem. Výsledkem je ojedinělá limitka

Trendy

Limitky Vans dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější projekty. Určité kousky ikonických tenisek jsou víc než jen boty, spíš se jedná o sběratelské kousky. Vans nyní startuje nový projekt s názvem ART ON THE BOX, který propojuje lokální trh s mladými umělci a zviditelňuje tak umění netradiční formou – přímo na krabici, kde logo Vans ustupuje do pozadí a prostor je věnován uměleckému dílu.

Ukazuje tím, že umění je všude kolem nás. Projekt ART ON THE BOX je speciálně věnovaný modelu OLD SKOOL, který patří k nejikonickejším teniskám značky Vans již od roku 1977. V dnešní době tento model nalezente v šatníku slavných hvězd stejně tak jako na prknech skateboardistů.

Sérii ART ON THE BOX odstartovala spolupráce Vans s mladým umělcem Martinem Lukáčem, jehož umění již dávno přesáhlo hranice i galerie České republiky. Po výstavách v Portugalsku, Holandsku nebo v Groove Collective Gallery v Londýně a rezidenci La Brea v Los Angeles, se Martinova kresba spolu s umělcovým podpisem objeví na lokální scéně v limitovaném počtu formou speciálních sleeves a seeding boxů pro modely OLD SKOOL.

„Spojit se se značkou Vans je pro mě osobně ale i jako pro umělce radost. Baví mě, když je umění dostupné a jedna z cest je propojovat se s velkými značkami, které vnímají význam kreativity a kreativců v každodenním životě. Pro Vans jsem upravil jednu z mých typických kreseb „Myšáka" a obul jsem ho do modelu tenisek OLD SKOOL, pro které je speciální seeding určen,“ prozrazuje o spolupráci Martin.

Speciální box Vans x ART ON THE BOX by Martin Lukáč obsahuje jeden z limitovaného počtu sleeves s vlastnoručním podpisem umělce, který je určen k následnému zarámování. Box je možné získat prostřednictvím soutěží na vybraných Instagramových účtech a na queens.cz.