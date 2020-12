Zalando spouští sváteční pozitivní kampaň

Mnoho Čechů podle amerického novináře Jolyona Naegele americké politice nerozumí, má na ni ale silné názory zkreslené historickými předsudky, ale třeba i tím, že důležitá americká média dnes téměř plošně zamykají svůj obsah a je nutné za něj platit. Výsledek prezidentských voleb v USA ho překvapil, tak silnou podporu pro Trumpa nečekal, nyní současnému americkému prezidentovi ale dobrou budoucnost nevěstí. „Další jeho kandidatura do Bílého domu, o které se mluví třeba po současné čtyřleté pauze, je jen těžko představitelná,“ soudí Naegele, který působil jako redaktor Hlasu Ameriky pro střední a východní Evropu, dříve také jako novinář v rádiu Svobodná Evropa a od roku 2003 byl 14 let politickým ředitelem mise OSN v Kosovu. Žije téměř 40 let v Česku, avšak svou rodnou zemi pravidelně navštěvuje.