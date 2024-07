Mladá generace investorů se stále méně spoléhá na tradiční partnery, jako jsou finanční poradci nebo bankovní domy, a naopak ráda vyhledává investiční příležitosti sama. Proto vznikl Přehled nemovitostních fondů e15. Jeho primárním cílem je investory vzdělávat a přinést jim detailní data o fondech, aniž by museli procházet jejich webové stránky nebo prospekty. Aby se mohli co možná kvalifikovaně rozhodnout, do kterého své peníze vloží.

Nemovitosti zažily navzdory covidové pohromě dobrou dekádu. Stejně tak většina z celkového počtu zhruba 30 nemovitostních fondů na tuzemském trhu. Fondů jen a jen přibývalo, a to jak těch zaměřených na retail, tak i fondů kvalifikovaných investorů FKI. Jenže FKI vs. retail není jediné dělení. Fondy jsou zaměřené na různé segmenty, volí různé strategie a cílí na různé výnosy. Protože Češi mají cihly rádi a nemovitostní fondy jsou populární, rozhodli jsme se investorům přinést nový nástroj, jak vybírat z jejich tuzemské nabídky.

e15 přehled nemovitostních fondů Chcete investovat do nemovitostí prostřednictvím fondů? Žebříček e15 nabízí přehled těch nejdůležitějších dat pro investory z realitních fondů na českém trhu. Ať už hodláte investovat od stovek korun do fondů pro širší veřejnost, nebo od jednoho milionu prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů, náš interaktivní přehled vám pomůže s rozhodnutím, kam peníze vložit. >>> e15 přehled nemovitostních fondů najdete zde

Přinášíme nikoliv žebříček, ale přehled tuzemských realitních fondů. Proč zdůrazňujeme, že jde o přehled? Stejně jako každý začínající i pokročilý analytik má potřebu srovnávat a analyzovat podle určitých hodnot, ani my jsme investory a čtenáře nechtěli ochudit o možnost různého filtrování. Výběr kvalitního realitního fondu, který by mohl investor ideálně podržet pět, sedm a více let, by se neměl opírat o jeden klik na políčko „výnos za minulý rok“. K tomu jsme došli v našem interním týmu, když jsme přehled dávali dohromady, podle vlastního přesvědčení i na základě ohlasů na podobné projekty.

Pevně proto věříme, že takto sestavený přehled tuzemských realitních fondů vám pomůže najít ten správný podle vašich investičních představ a preferencí. Součástí přehledu jsou chronologická data i jejich kontext, aby bylo zřejmé, jak ten který fond funguje, na co se zaměřuje, jak se vyvíjí jeho hodnota. Najdete tu ale i příběh manažerů a fondů samotných.

Kdo hledá, ten najde. Takže přejeme šťastnou ruku při hledání té vaší dobré realitní investice.