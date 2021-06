APS zakládá nový fond, bude investovat do problémových pohledávek | E15.cz

Tuzemská finanční skupina APS Holding, která po Evropě skupuje od bank balíky nesplácených úvěrů, chystá investiční fond stejného zaměření. Od zejména movitých investorů do něj chce vložit okolo 50 milionů eur, tedy přibližně 1,25 miliardy korun. První peníze začne fond přijímat na podzim poté, co získá potřebné povolení od České národní banky. Průměrné roční zhodnocení fondu by mělo být dvouciferné.