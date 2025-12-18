Předplatné

Daň z nemovitosti 2026: Možná zaplatíte víc, než čekáte

Daň z nemovitosti ovlivňuje hned několik parametrů, například druh a velikost dané nemovitosti, sazba daně, nebo místní koeficient.

Zdroj: DPphoto / Profimedia

Petr Gola
  • Daň z nemovitosti 2026 je vyšší než dříve, ale ne pro všechny stejně. 
  • Rozhodují koeficienty obce, typ nemovitosti i její velikost. 
  • Zjistěte, kdo musí podat přiznání, kolik zaplatí a kdy. 

Způsob nabytí nemovitosti není pro účely podání daňového přiznání rozhodující. Daňové přiznání je nutné během ledna podat, ať už došlo k nabytí nemovitosti koupí, darem nebo dědictvím.  

Daň z nemovitosti 2026 je vyšší než dřív. O kolik konkrétně?

Od roku 2024 v Česku došlo ke zvýšení částky daně z nemovitých věcí, v průměru je daň z nemovitých věcí od té doby vyšší zhruba 1,8krát. Samotnou částku daně z nemovitých věcí ovlivňuje hned několik parametrů, jako je druh a velikost dané nemovitosti, sazba daně, základní a místní koeficient, takže i u bytů jsou rozdíly v procentním vyjádření poměrně velké. Obecně platí, že daň je vyšší ve větších městech. 

Co přesně říká zákon o dani z nemovitosti

Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek. Předmět daně, základ daně a sazba daně u pozemků jsou upraveny v § 2 a následujících zákona č. 338/1992 Sb., daň ze staveb a jednotek potom v § 7 a následujících. 

Koeficienty rozhodují o výši daně. Rozdíly mohou být v tisících korun

Výslednou daňovou povinnost u daně z nemovitých věcí výrazným způsobem ovlivňují koeficienty. Například u bytů se daň vypočítá jako součin základu daně, daňové sazby, základního a místního koeficientu. Základ daně přitom ovlivňuje velikost bytu a použití koeficientu (1,2 nebo 1,22). Sazba daně u bytů je 3,5 koruny za m².

Pro názornost je v tabulce níže uveden základní zákonný koeficient, který však mohou obce obecně závaznou vyhláškou zvýšit o jednu kategorii; koeficient 4,5 lze zvýšit na 5,0. 

Počet obyvatel
Koeficient dle § 11, odst. 4
(zákona č. 338/1992 Sb.)
Do 1 000 obyvatel
1,0
Nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
1,4
Nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
1,6
Nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
2,0
Nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
2,5
Nad 50 000 obyvatel, ve statutárním městě a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
3,5
V Praze
4,5

Jak zjistit místní koeficient a spočítat si daň během pár minut

Obce a města stanovují místní koeficient v souladu s § 12 předmětného zákona, který se může pohybovat od 0,5 do 5,0. Nejjednodušší cestou, jak zjistit příslušné koeficienty pro danou nemovitost, je využít portál MOJE DANĚ a následně vyhledávání koeficientů pro výpočet daně a nemovitých věcí

Příklad: Kolik zaplatíte za byt 50 m² v roce 2026

Daň z nemovitých věcí u bytu o velikosti 50 m² při použití základního koeficientu 2,5 a místního koeficientu 2,0 činí 1 068 korun (50 m² × koeficient 1,22) × sazba daně 3,5 koruny za m² × základní koeficient 2,5 × místní koeficient 2,0.

Daňové přiznání se podává pouze jednou

Legislativní výhodou u daně z nemovitých věcí je skutečnost, že daňové přiznání se podává pouze jednou. V následujících letech pouze při změně rozhodných skutečností, například při přístavbě u rodinného domu. Případná změna koeficientů ovlivňujících výši daně z nemovitých věcí probíhá automaticky a je zohledněna v částce daně vyčíslené na poštovní poukázce, kterou zasílá finanční správa. 

Daň z nemovitosti se platí dopředu. Rozhoduje stav k 1. lednu

Daň z nemovitých věcí pro rok 2026 budou platit daňoví poplatníci zapsaní jako majitelé v katastru nemovitostí k 1. lednu. Změna vlastnictví v průběhu roku nemá na platbu daně z nemovitých věcí vliv. Daň se platí vždy za celý kalendářní rok. 

Kdo zaplatí daň jednou a kdo ji může rozdělit na splátky

V případě, že je daň z nemovitých věcí nižší než 5 000 korun, se platí jednorázově do konce května, pro rok 2026 do 1. června, protože 31. května připadá na neděli. Jestliže je daň vyšší, je možné ji platit nadvakrát, v květnu a v listopadu. 

Bydlíte v nájmu? Daň z nemovitosti za vás platí majitel

Daň z nemovitých věcí platí vždy vlastník nemovitosti. Kdo bydlí v nájmu, nemá s touto daní žádné starosti. Na druhou stranu však platí, že povinnost platby této daně zahrnují vlastníci nemovitostí při kalkulaci do celkového nájemného. 

Družstevní byt a daň z nemovitosti: Kdo skutečně platí

Při koupi družstevního bytu dochází k převodu práv a povinností k družstevnímu bytu, takže vlastníkem nemovitosti zapsaným v katastru nemovitostí je předmětné družstvo, které také platí daň z nemovitých věcí. V konečném důsledku samozřejmě platí daň družstevníci, kteří ji mají rozepsanou v měsíčním rozpisu. 

Příklad: Převod družstevního bytu – kdy vzniká povinnost podat přiznání

Manželé koupili v únoru 2025 malý družstevní byt. Vzhledem k tomu, že daný byt bylo možné převést do osobního vlastnictví, což měli manželé zjištěno předem, a následně splnili veškeré povinnosti stanovené družstvem (tj. doplatili anuitu, požádali o převod do osobního vlastnictví a uhradili veškeré poplatky související s převodem), stali se koncem července vlastníky daného bytu. 

V katastru nemovitostí je byt zapsán ve společném vlastnictví manželů a manželé mají povinnost podat do konce ledna 2026 daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Daňové přiznání podá jeden z nich, stejně tak daň následně zaplatí. 

