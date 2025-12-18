Zelenskyj: Američané hledají kompromis, spory o Donbas a jadernou elektrárnu trvají
- Ukrajinská delegace zamíří do USA k jednáním o mírovém plánu, jehož konečná podoba zatím není dohodnutá.
- Rozpory přetrvávají zejména ohledně Donbasu, využití zmrazených ruských aktiv a provozu Záporožské jaderné elektrárny.
- Ukrajina zároveň žádá právně závazné bezpečnostní záruky od USA, které by vyloučily opakování ruské agrese.
Ukrajinská delegace bude ve Spojených státech jednat v pátek a sobotu o mírovém plánu, který má vést k ukončení války Ruska proti Ukrajině. Konečná verze plánu není dohodnutá, existují rozpory ohledně území Donbasu na východě země, provozování Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárny či využití ruských aktiv, zmrazených na Západě, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům podle ukrajinských médií.
„Týmy se teď sejdou. V pátek a v sobotu bude náš tým ve Spojených státech. Už je na cestě a Američané je tam čekají. Nevím, kdo ještě se zúčastní. Možná tam budou i Evropané,“ řekl Zelenskyj podle serveru Ukrajinska pravda. Z prezidentova vyjádření podle serveru vyplývá, že ukrajinští vyjednávači se mohou sejít s Američany ještě před Rusy.
Podle dostupných informací se totiž o víkendu mají v Miami na Floridě sejít vyjednavači Spojených států a Ruska, aby projednali možnou cestu k míru na Ukrajině.
Rusové se připravují na jednání
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle tiskových agentur uvedl, že ruští představitelé se nyní věnují přípravě na jednání s Američany. Ruská strana chce získat informace o výsledcích nedávných jednání Američanů s Evropany a Ukrajinci.
Zelenskyj podle agentury Interfax-Ukrajina připustil trvající rozpory ohledně několika otázek. „Američtí kolegové tvrdí, že (šéf Kremlu Vladimir) Putin je ochoten ukončit válku. My, jak vidíte, podporujeme americké iniciativy, ale nesouhlasíme se vším, co má být v budoucích dohodách. Máme určité rozpory ohledně územních otázek, financování ze zmrazených aktiv a také v některých dalších otázkách, které nejsou dohodnuty,“ řekl.
Upřesnil, že rozpory se týkají například Donbasu, který chce Rusko celý ovládnout, a proto požaduje, aby se Ukrajinci stáhli z té části regionu, který ruští vojáci za téměř čtyři roky války nedokázali dobýt. Ukrajina s tím nesouhlasí a Američané se podle prezidenta pokoušejí najít kompromis.
Ukrajina naopak naléhá na Spojené státy, aby ji poskytly spolehlivé bezpečnostní záruky, vylučující opětovnou ruskou agresi. „Pro nás je zásadní, aby to bylo odhlasováno v Kongresu USA. Aby to byly právně závazné záruky. Aby to byl článek pět NATO. A abychom věděli, jaká bude reakce partnerů v případě zopakování ruské agrese,“ řekl šéf státu podle serveru RBK-Ukrajina.
Další nevyřešeným problémem zůstává Záporožská jaderná elektrárna, kterou od jara 2022 okupují ruská vojska. „USA navrhly to, co považují za kompromis - že elektrárna by měla nějak fungovat a dělit ve třech. Řekl jsem jim, že to pokládám za nespravedlivé,“ uvedl Zelenskyj podle BBC News. Portál připomněl, že podle původního amerického plánu o 28 bodech, jak jej zveřejnila média, se počítalo, že největší jaderná elektrárna bude fungovat pod dohledem Mezinárodní agentury pro atomovou energii a vyrobená elektřina se bude dělit půl na půl mezi Rusko a Ukrajinu.