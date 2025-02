Americko-evropské bojůvky. Jak na to reagují finanční trhy?

V tomto vydání se dozvíte ✅

První díl Investičního portfolia e15

Evropa jako (nejen) ekonomické rukojmí MAGA

Tip na čtení

Stručně 📻

Dopady americké politiky na evropské ekonomiky

Ukončení války na Ukrajině, které nyní vypadá nejpravděpodobněji od jejího začátku, by mělo široké ekonomické dopady, a to i na českou ekonomiku. Koruna by mohla profitovat ze snížení geopolitického rizika a posílit pod 25,00 CZK/EUR, pokud by ji nezasáhly nové americké celní tarify. Možné uvolnění sankcí na ruské suroviny by mohlo zlevnit dováženou energii, zejména plyn, jehož ceny v posledních týdnech prudce rostou. Tuzemský trh práce by zaznamenal odchod části ukrajinských uprchlíků, což by vedlo k většímu napětí v sektorech s málo kvalifikovanou pracovní silou, ale na druhé straně by se mohli vrátit ukrajinští dělníci, kteří narukovali do války. Klíčovou otázkou pro český byznys zůstává, jak stabilní a bezpečná bude Ukrajina po válce – od toho se bude odvíjet zájem o investice do její obnovy. Přestože Česko Ukrajinu dlouhodobě podporovalo, české firmy budou čelit tvrdé konkurenci ze strany dalších evropských hráčů, kteří se budou snažit zajistit si zakázky v poválečné rekonstrukci.

Investiční portfolio e15 🎤

Osobností dnešního vydání (dočtete se později) je symbolicky Peter Lynch. Ten totiž prosazoval velice jednoduchý model, kdy především lpěl na postupu „investuj do toho, čemu rozumíš”. Toto krédo jsme si vzali k srdci. V minulém díle newsletteru jsme Vás informovali, že jsme pro newsletter vytvořili Investiční portfolio e15. Tato novinka je věnovaná obecný základům investování, teorii portfolia a poté samotnému sestavení dvou modelových portfolií. Společně s pravidelným hostem, analytikem finančních trhů společnosti XTB Tomášem Cvernou budeme každých 14 dní naše portfolia sledovat a komentovat jejich vývoj. Pro dnešek začínáme s obecnějším videem, kde si v krátkosti představíme hlavní investiční třídy aktiv a jejich specifika. Dotkneme se také teorie portfolia, ideálního rozdělení mezi akcie, dluhopisy a další třídy aktiv. První video ze série Investičního portfolia e15 je zde!

📈 Jak sestavit investiční portfolio? | Základy + Modelová portfolia 💰

„Nejčastější investicí Čechů jsou nemovitosti, které mají mnohdy v portfoliích nejvyšší váhu ze všech tříd aktiv. Tuzemští investoři totiž zapomínají svá portfolia diverzifikovat a chránit je tak před vnějšími vlivy, které mohou mít na vývoj jejich hodnoty negativní dopad zejména v době ekonomického zpomalení nebo recese. Naopak portfolio dlouhodobého investora by mělo být stabilní a tohoto stavu lze dosáhnout pomocí zařazení více tříd aktiv. Nejen domácí investoři by se neměli bát investování do akcií. Nejjednodušší formou investování do akcií je skrze akciové ETF, která jsou diverzifikované a mohou v době optimismu zvýšit výkonnost portfolia. Propady akciových trhů mohou naopak brzdit dluhopisy. V neposlední řadě by si v portfoliu dlouhodobých investorů mohly najít místo i kryptoměny. V případě kryptoměn se jedná o spekulativní složku, která se chová podobně jako volatilní technologické akcie, a proto je vhodná pouze pro menší část portfolia (například do pěti procent),” doplňuje k prvnímu videu Tomáš Cverna, analytik finančních trhů společnosti XTB.

