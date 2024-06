Vítejte u nového vydání investičního newsletteru! Tento týden se vám opět pokusím přinést několik zajímavých témat ze světa financí a investic. Možná zavítáme kromě vašeho portfolia i do vašeho botníku. Jdeme na to! 🖊️

Stručně 📻

Indie není bez rizika, ale momentum má velmi dobré

Banka JPMorgan Chase & Co. oznámila, že od 28. června přidá indické státní dluhopisy do svého indexu státních dluhopisů rozvíjejících se trhů. Tento krok, který následuje po zavedení dluhopisů plně vlastněných zahraničními investory v roce 2020, může přinést miliardy dolarů zahraničních investic do Indie. Očekává se, že příliv investic dosáhne až 25 miliard dolarů do března 2025. Indické dluhopisy a rupie na tuto zprávu pozitivně reagovaly, což vedlo ke snížení výnosů dluhopisů a zvýšení hodnoty měny. Tato změna zvýrazňuje kontrast mezi Indií a jinými rozvíjejícími se trhy, jako je Čína, která čelí ekonomickým problémům.

Macron v ratingových problémech

Agentura S&P Global Ratings snížila rating (Local Currency, Long-Term) Francie z AA na AA-, tedy stejný, jaký má Česko. Negativně to ovlivnilo reputaci prezidenta Macrona a zhoršilo jeho politické problémy před evropskými volbami. Důvodem snížení ratingu je nesplnění cílů snižování rozpočtového deficitu po velkých výdajích během pandemie a energetické krize. Deficit zůstane nad třemi procenty HDP do roku 2027. Tento krok zvýšil výnosy francouzských dluhopisů a posílil obavy investorů ohledně dlouhodobé udržitelnosti státního dluhu. Macronova strana Renaissance zaostává za stranou Marine Le Penové v předvolebních průzkumech. Ministr financí Bruno Le Maire uvedl, že prudký nárůst dluhu byl způsoben záchrannými výdaji během pandemie.

Lagardeová se chystá na cut sazeb

Prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová připravuje půdu pro možné snížení úrokových sazeb v červnu, přičemž rozhodnutí bude záviset na vývoji inflace a dalších ekonomických datech. Na dubnovém zasedání ECB byly klíčové úrokové sazby ponechány beze změny, ačkoli několik členů již bylo pro jejich snížení. Inflace klesla z 2,6 procenta v únoru na 2,4 procenta v březnu, ale Lagardeová varovala před možnými výkyvy v následujících měsících. Trhy očekávají, že ECB sníží sazby o 85 bazických bodů do konce roku 2024, přičemž nejistoty ohledně rozsahu a rychlosti snižování sazeb jsou spojeny s nedávným nárůstem cen energií. Lagardeová také zdůraznila nezávislost ECB na politice Federální rezervní banky USA.

