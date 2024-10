Brutální stimul rozhýbal čínské akcie. Vydrží jim růstové tempo?

Stručně 📻

Když Trump, tak akcie. Když Harrisová, tak spíš bondy

Vítězství Kamaly Harrisové v listopadových prezidentských volbách v USA bude příznivější pro americké státní dluhopisy, zatímco vítězství Donalda Trumpa by mělo pozitivnější dopad na akciové trhy. Předpokládá to průzkum mezi uživateli Bloomberg Terminal, zahrnující 340 uživatelů.

Polovina respondentů plánuje zvýšit své investice do akcií, pokud vyhraje Trump, zatímco pouze 28 procent by tak učinilo, pokud by zvítězila Harrisová. Naopak více než třetina investorů by snížila své akciové expozice, pokud by se Harrisová stala prezidentkou. Co se týče dluhopisů, téměř polovina dotázaných by snížila své investice do dluhopisů, pokud by Trump vyhrál, zatímco pouze 23 procent by tak učinilo v případě Harrisové. I když historická data ukazují, že akciové trhy mají tendenci růst bez ohledu na to, kdo je prezidentem, investoři vnímají mezi oběma kandidáty výrazné rozdíly, zejména co se týče vlivu na finanční trhy a fiskální politiku.

Bloomberg

