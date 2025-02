Jak se daří portfoliu Warrena Buffetta? Děláme i chyby, píše slavný investor

Vítejte u nového vydání investičního newsletteru. Minulý týdne jsme si od kvartálních výsledků největších firem světa odpočinuli, ale dnes nás to nemine. Tento týden totiž vyhlásí výsledky svého snažení druhá největší společnost na světě co do tržní kapitalizace – Nvidia. Firma natolik velká, že si troufnu tvrdit, že její výsledky budou zajímat snad každého, kdo na trzích v jakékoliv formě je. Dnes si také povíme něco o posledním kvartálu v dílnách těch největších investorů a změnách v jejich portfoliích a podíváme se také na to naše, e15 Investiční portfolio. Tak pěkné čtení.

Zásadní výsledky Nvidie již brzy. Jak moc ovlivní trhy?

Firmu jménem Nvidia zná asi každý, natož každý kdo se pohybuje na finančních trzích, netřeba dlouze představovat. Nvidia je americká technologická společnost specializující se na vývoj grafických procesorů (GPU), umělé inteligence a výpočetních platforem. Byla založena v roce 1993 a dnes je globálním lídrem v oblasti herních grafických karet (řada GeForce), profesionálních vizualizačních řešení (Quadro), datových center a autonomních technologií. Dle tržní kapitalizace je to druhá největší firma na světě, která má nyní hodnotu přibližně 3,41 bilionu dolarů a její akcie za období pět let vzrostla o spektakulárních 1 720 procent. Právě tato společnost, do které se přímo i nepřímo (celý AI sektor) vkládají obrovské naděje, oznámí své výsledky za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2025 ve středu 26. února 2025 po uzavření trhu. Analytici i investoři očekávají, že tato zpráva bude klíčovým momentem pro trh, a to nejen kvůli mimořádnému růstu společnosti v posledních letech, ale i kvůli jejímu dominantnímu postavení v AI a datových centrech. Investoři i analytici očekávají mimořádně silná čísla. Tržby by podle konsensu měly dosáhnout 38 miliard dolarů, což znamená meziroční růst o 72 procent, zatímco zisk na akcii (EPS) by měl vzrůst o 61 procent na 0,84 dolaru. Hlavním motorem růstu je segment datových center, kde tržby díky poptávce po GPU Blackwell pravděpodobně přesáhnou 34 miliard dolarů. Navzdory sílící konkurenci, zejména z Číny, si Nvidia udržuje pevnou pozici díky spolupráci s technologickými giganty jako Amazon či Meta. Zveřejnění výsledků tradičně vyvolává vysokou volatilitu akcií.

Investiční portfolio e15 🎤

Druhý díl, netradičně vydaný hned týden po tom prvním, je na světě. V tomto díle se s analytikem finančních trhů ze společnosti XTB Tomášem Cvernou budeme povídat o specifikách ETF, jejich výhodách a nevýhodách. Detailně si posvítíme také na nákladovost těchto cenných papírů a probereme také akcie. Posledním teoretickým dílem se přiblížíme k samotným nákupům do e15 Investičního portfolia, které nás budou čekat již za 14 dní. Děkujeme, že nás sledujete a přeji pěkný poslech.

📈 Jak sestavit investiční portfolio díl druhý | Teorie a úvod do portfolií 💰

„Diverzifikace – pojem, se kterým se setkal snad již každý začínající investor do akcií. Co je však úměrná míra diverzifikace a kdy to naopak investoři přehání? Často je při skladbě investičního portfolia kladen důraz na diverzifikaci, tedy rozložení rizika, což je určitě správné přemýšlení. Investoři by však neměli zapomínat, že diverzifikace může jim samotným i uškodit, a to ve formě poklesu potenciálního výnosu. Z hypotézy Harryho Markowitze vyplývá, že ideální počet jednotlivých titulů v portfoliu by se měl pohybovat mezi 10 až 15, aby došlo k využití plného potenciálu diverzifikace. Pokud investoři do portfolia zařadí titulů více, mezní užitek (přidaná hodnota) diverzifikace každého dodatečného titulu klesá, což se propisuje právě do nižší konečné výkonnosti. Co z toho tedy plyne? Diverzifikujte, ale s rozumem. Jak se stavit k diverzifikaci jako investor do ETF? Velmi jednoduše. Nesnažit se vymýšlet složitosti. Chceme-li nakupovat pouze akciová ETF, stačí nám soustředit se na ETF kopírující americký akciový index S&P 500. Tento index totiž obsahuje 500 největších amerických firem, které působí globálně. Tedy jejich úspěch nezávisí pouze na úspěchu USA, ale celé globální ekonomiky. Investoři do akciových ETF často zařazují do portfolia také ETF kopírující MSCI World index. Index světových akcií má však vážení globálních firem podle tržní kapitalizace. Není překvapením, že největší americké společnosti jsou rovněž největší v globálním měřítku. Investoři tak ve svém portfoliu zvyšují váhu americkému big techu, čímž dělají portfolio náchylnějším na změnu hodnoty, obzvlášť v době vysokých valuací amerických akcií.” doplňuje k druhému dílu Tomáš Cverna.

