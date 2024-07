Stručně 📻

Buffett odprodává Bank of America

Warren Buffett a jeho Berkshire Hathaway prodali přibližně 34 milionů akcií Bank of America za 1,48 miliardy dolarů. Berkshire však nadále zůstává jedním z největších akcionářů Bank of America s více než 998 miliony akcií v hodnotě přes 42 miliard dolarů. Akcie Bank of America vzrostly tento měsíc o 7,9 procenta. Buffettova investice do banky začala v roce 2011, kdy investoval pět miliard dolarů výměnou za prioritní akcie a právo na nákup běžných akcií, čímž posílil důvěru v banku po finanční krizi. Tento konkrétní prodej představuje podle agentury Bloomberg strategickou úpravu, nikoli nedůvěru v budoucí vyhlídky banky.

Buffett podruhé

Akcie společnosti Berkshire Hathaway dosáhly v červenci 2024 nového historického maxima, a to prý díky dobrým tržním podmínkám a důvěře investorů v investiční strategii. Společnost těží z diverzifikovaného portfolia, které zahrnuje akcie, nemovitosti a infrastrukturní projekty, což přispívá k jejímu stabilnímu růstu. Berkshire Hathaway pravidelně vykazuje silné finanční výsledky, což dále podporuje růst cen akcií. Analytici očekávají, že společnost bude i nadále profitovat z různorodého portfolia a silného vedení, což potvrzuje její současný úspěch na trhu.

Téma týdne 🗞️

Modré obrazovky s lehkým odstupem. Co se stane s akciemi cybersecurity gigantů a jak to CrowdStrike „odnese“?

V pátek 19. července došlo k masivnímu výpadku IT systémů, způsobenému chybnou aktualizací softwaru od společnosti CrowdStrike. Technicky se jednalo o aktualizaci antivirového programu, která obsahovala chybu vedoucí k zamrznutí systémů a zobrazení tzv. modré obrazovky smrti (BSOD) na zařízeních s operačním systémem Microsoft Windows. Výpadek postihl více než 8,5 milionu zařízení po celém světě, obzvláště pak servery, pracovní stanice a další kritickou infrastrukturu.

Akcie společnosti CrowdStrike po této události propadly o více než 12 procent během jednoho dne. Vývoj odrážel obavy investorů z dlouhodobých důsledků na reputaci a finanční stabilitu společnosti. Konkurenti CrowdStrike, jako například Palo Alto Networks nebo Sentinel One zaznamenali naopak růst svých akcií.

Výpadek způsobil a ještě zřejmě způsobí rozsáhlé ekonomické ztráty. V bankovním sektoru došlo k přerušení transakcí, což vedlo k dočasnému zastavení obchodování na několika burzách. Letiště po celém světě musela zrušit nebo odložit lety, což mělo negativní dopad na cestovní ruch a logistiku. Zdravotnická zařízení čelila narušením, která ovlivnila plánované operace a přístup k pacientským databázím. CrowdStrike uvedla, že pracuje na identifikaci a odstranění příčiny problému, aby zabránila podobným incidentům v budoucnosti. Společnost se také snaží minimalizovat své finanční závazky spojené s kompenzacemi za vzniklé škody. Někteří analytici však varují, že CrowdStrike by mohla čelit žalobám a tlaku na zlepšení bezpečnostních protokolů.

I zmíněný propad akcií CrowdStrike bude pravděpodoně dlouhodobý. Na jedné straně může incident vést k dočasné ztrátě důvěry u klientů a investorů, na druhé straně však může motivovat k zavedení robustnějších bezpečnostních opatření, což by mohlo posílit pozici společnosti na trhu. Toto pravděpodobně ukáže jen čas, nicméně věřím, že s odstupem času si někteří investoři $CRWD na watchlistu ponechají. Mně osobně se akcie také líbila, nicméně nutno říci, že se spoustou „ale” a s majoritním „ale” - a to sice faktem, že nerozumím tak dobře segmentu cybersecurity, abych si obhájil byť jen spekulativní nákup. Logicky se také řada investorů bude koukat po konkurenci, nejvíce po již zmíněných Sentinel One a Palo Alto Networks.

Výpadek má a může mít relativně silné důsledky pro akciové trhy. Světová volatilita především amerických titulů byla znatelná, ale paradoxně možná ne tak velká, jak by si naše investiční bublina představovala. Dow Jones v pátek 19. července klesl o 0,93 procenta, S&P 500 o 0,71 procenta a Nasdaq o 0,81 procenta. Index volatility CBOE dosáhl nejvyšší úrovně od konce dubna.

Dlouhodobý výhled pro CrowdStrike bude záviset na schopnosti společnosti obnovit důvěru klientů a investorů, implementovat silnější bezpečnostní opatření a zlepšit své produkty a služby. Společnost bude muset také spolupracovat s regulačními orgány. V konečném důsledku může tato událost vést ke zvýšené poptávce po kybernetické bezpečnosti a robustnějších IT řešeních, což může být pro CrowdStrike příležitostí.

Ať se daří při výběru právě vaší cybersecurity akcie, ale vždycky přátelé #DYOR!

Co by vám nemělo uniknout 🚨

AI run není u konce. Alespoň ne dle Taiwanského fondu. Top Taiwan tech fond vedený Samem Kuo z Uni-President Asset Management Corp. očekává pokračující růst poptávky po AI, což udrží vzestupný trend v polovodičovém cyklu. Fond UPAMC New Asian Technology and Energy Fund vzrostl letos o 45 procent, s hlavními podíly v Nvidia, TSMC a Micron Technology. Navzdory geopolitickým napětím mezi USA a Čínou a obavám z přehřátí trhu Kuo věří v dlouhodobý růst zisků a návrat hodnot k normálu. Více v článku agentury Bloomberg.

Ikonická streetwearová značka Supreme je na prodej. Není to sice čistě investiční nebo finančnické téma, nicméně věřím, že nějakou část čtenářů o této značce buď slyšela, nebo ji dokonce vlastnila. A ve druhém případě to je oblíbený artikl na takzvaný resell, neboli pořízení za doporučenou maloobchodní cenu a poté prodej (resell) na sekundárním trhu. Především díky silné poptávce a také limitované dostupnosti. Některé kousky se na sekundárním marketu obchodují za násobky „retailové” ceny. Více píše Filip Houska v článku pro CzechCrunch.

Osobnost týdne 👑

William Ackman je významný americký investor a manažer hedgeového fondu známý svým aktivistickým přístupem k investování. Narodil se 11. května 1966 a založil Pershing Square Capital Management v roce 2004. Absolvoval Harvard College a Harvard Business School. Ackman se proslavil nákupem velkých podílů ve společnostech, kde se následně aktivně podílel na řízení a restrukturalizaci za účelem zvýšení jejich hodnoty. Mezi jeho známé investice patří Herbalife, J.C. Penney, Chipotle Mexican Grill a Valeant Pharmaceuticals. Jeho investiční styl je agresivní a často veřejný, což ho činí výraznou postavou ve finančním světě. Ackman je také filantrop, který prostřednictvím Pershing Square Foundation podporuje projekty v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, ekonomického rozvoje a umění.

William Ackman|Profimedia.cz

Graf týdne 📊

Graf ukazuje měsíční propad akcií Crowdstrike (k 22. červenci 2024 odepsala cena zmeziměsíčně 19,31 procenta), nicméně za jeden rok je akcie stále ve velmi solidním plusu přes 103 procent, nicméně není samozřejmě jisté, kam až dojde pád kvůli průšvihu z minulého týdne. Ještě bych vypíchl jedno číslo. Investory velmi oblíbený základní pojem - P/E ratio (price-to-earnings ratio), tedy finanční ukazatel, který měří poměr mezi tržní cenou akcie a jejím ziskem na akcii (EPS). Crowdstrike má nyní toto ratio na úrovni 573.

Google Finance

Václav Kinský