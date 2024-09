Vítejte u nového vydání investičního newsletteru! Z horkého letního začátku září jsou tu opravdové podzimní dny podpořené stoletou vodou a já tak pevně věřím, že si čtete tento newsletter v bezpečí a v mysli jsem s těmi, kteří řeší snad jen materiální potíže. Pojďme se podívat, co se stalo v minulých dnech na světových burzách a také si v tématu týdne připomeneme pád banky Lehman Brothers, jelikož je to téměř na den přesně 16 let od této události, která odšpuntovala největší finanční krizi v moderní historii. Pěkné čtení!