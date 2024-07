Stručně 📻

ČNB ve čtvrtek zasedne. Trh připouští snížení sazeb o až půl procenta, reálnějších je 25 bps

Česká národní banka bude ve čtvrtek rozhodovat o úrokových sazbách. Po nedávno zveřejněné nízké inflaci a komentáři viceguvernéra Jana Fraita se očekává, že diskutovat se bude o tom, zda snížit sazby o 25 nebo 50 bodů. Trh v současnosti předpokládá pokles o 25 bodů. Současná úroveň sazeb je stále vysoko nad očekávanou inflací, což by mohlo umožnit ČNB snížení sazeb na čtyři procenta. Inflace by mohla v září stoupnout mezi 2,5 a třemi procenty a ve čtvrtém čtvrtletí přesáhnout tři procenta. S ohledem na možné růsty cen potravin a dovolených vidíme nejistotu. Rozhodnutí ČNB může ovlivnit i korunu, která by mohla posílit při opatrném přístupu banky. Zítra bude zveřejněn první odhad HDP za druhé čtvrtletí, který by mohl ukázat mírný růst ekonomiky. V eurozóně a v USA se očekává zveřejnění HDP a inflace, přičemž Fed se pravděpodobně zaměří na stabilitu sazeb s výhledem na možné snížení v září, ale není vyloučeno, že překvapí a sazby „cutne“ již tento týden.

Small-cap ETF fondy zažívají silný příliv kapitálu

Fondy sledující index Russell 2000, zahrnující malé americké akciové společnosti, zaznamenaly značný růst díky přesunu investorů směrem k menším firmám s potenciálně vyššími růstovými příležitostmi. Malé společnosti často vykazují vyšší růstový potenciál ve srovnání s velkými zavedenými společnostmi a small-cap ETF poskytují diverzifikaci, která může snížit riziko ve srovnání s investováním do jednotlivých akcií. Přesto nesou small-cap ETF vyšší rizika, protože malé firmy mohou být náchylnější k ekonomickým výkyvům a finanční nestabilitě. Inflow do menších tržních kapitalizací může podpořit také teze, kdy se počítá s faktem, že menší společnosti jsou více závislé na dluhu a ten jim nebude společně se snižováním úrokových sazeb zdražovat tak, jako v posledních měsících. Pokud se small caps zajímáte, doporučuji prozkoumat fond portfolio manažera Mikuláše Splítka Small Caps.

