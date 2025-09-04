Valuace na Wall Street lámou rekordy. Zlato a stříbro píší vlastní bull run
Vážená e15 investorská komunito, vítejte u nového vydání Investičního newsletteru e15. V prvním zářijovém díle se zaměříme na valuace amerických akcií, které dosahují historicky nejvyšších hodnot. Zároveň se podíváme, co stojí za tak výrazným růstem zlata a stříbra a v neposlední řadě si představíme nový díl podcastu Investiční portfolio e15.
V tomto vydání se dozvíte✅
- Historicky nejvyšší valuace indexu S&P 500
- Co stojí za komoditním bull runem?
- Jaké investiční příležitosti se skrývají v Asii?
Stručně 📻
Dražší, než dot-com
Na Wall Street se začíná psát nový příběh a tentokrát překonává i legendární dot-com bublinu. Podle analýzy Wall Street Journal se index S&P 500 obchoduje za nejvyšší valuace v moderní historii. Zatímco na vrcholu bubliny v roce 2000 se index obchodoval za 2,9násobek tržeb firem, aktuálně ukazatel je to přes 3,2násobek - investoři tedy platí více než 3 dolary za každý dolar, který jsou schopny přední americké společnosti utržit. Ukazatel P/E sice rekordy neláme, ale i přesto se index v současné době obchoduje za 22,5násobek svých předpokládaných zisků příštích 12 měsíců, ve srovnání s průměrem 16,8násobku z přelomu milénia.
Hlavní roli v tomto příběhu však hraje notorická skupina MAG7 a tři další. Deset největších společností už tvoří téměř 40 % hodnoty S&P 500, a trojice technologických obrů Nvidia, Apple a Microsoft představuje více než čtvrtinu hodnoty celého indexu. Investoři tak stále sázejí na pokračující růst, zejména v oblasti AI, což žene valuace k nevídaným výšinám. Někteří analytici proto upozorňují, že navzdory euforii v mega-cap segmentu mohou být atraktivnější příležitosti ukryté v menších společnostech s nižšími valuacemi a stabilnějším růstovým profilem.
Přihlaste se k odběru newsletterů na e15
Chcete pokračovat ve čtení tohoto nebo dalších newsletterů z tvorby e15. Přihlaste se k jejich odběru a budete je pravidelně dostávat do své e-mailové schránky. Čtete newslettery raději u nás na webu? Zaregistrujte se prosím níže.
Investiční portfolio e15
Investiční portfolio e15 pokračuje svou sérii dalším dílem, který byl zaměřený na aktuální tržní shrnutí a také na některá zásadní makroekonomická data z americké ekonomiky. Zaměřili jsme se na zasedání centrálních bankéřů v Jackson Hole, které nastínilo další směřování měnověpolitické situace v USA. Zároveň jsme zanalyzovali dopad projevu guvernéra Fedu Jerome Powella na trhy a na naše portfolia.
„Výsledková sezóna je definitivně u konce a dobré reporty firem udržují akciové indexy poblíž historických maxim. Projev guvernéra amerického Fedu Jerome Powella na každoročně pořádaném symposiu v americkém Jackson Hole podpořil sázky na snížení úrokových sazeb již na zářijovém zasedání. To se opírá o slabší trh práce, který Powell ve svém projevu několikrát zmínil, což si trh převzal jako holubičí zprávu. Do konce roku by pak měly sazby klesnout ještě jednou, přičemž nejpravděpodobněji na posledním letošním zasedání v prosinci kvůli vyčkávání na nová data. Komentáře o dřívějším poklesu sazeb pomáhají akciím s nižší tržní kapitalizací. V našem ETF portfoliu tak k růstu přispělo ETF kopírující Russell 2000 spolu s ETF na index kopírující technologický index NASDAQ 100. Díky pozitivnímu sentimentu na širším trhu a relativně stabilní koruně se podařilo odmazat část ztrát na akciovém portfoliu, kde tentokrát došlo hned ke dvojí úpravě. Jednu spekulativní pozici jsme z portfolia vyřadili, zatímco jsme zařadili společnost s kvalitním fundamentem, kterou budeme chtít držet dlouhodobě.“ doplňuje k novému dílu analytik finančních trhů z XTB Tomáš Cverna.