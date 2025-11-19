Výsledky Nvidie definují zbytek letošního roku, akcie Alphabetu překonaly rekord
Vážená e15 investorská komunito, vítejte u nového vydání Investičního newsletteru e15. Nejdelší vládní shutdown v historii USA je u konce a postupně tak budou zveřejňována opožděná data, která budou určovat chování investorů a budoucí směřování kapitálových trhů. Tento týden je hlavní událostí zveřejnění výsledků společnosti Nvidia. Podíváme se však i na Bitcoin, který se během měsíce propadl o 26 procent z historických maxim a na zajímavý nákup společnosti nejúspěšnějšího investora tohoto století - Warrena Buffeta.
V tomto vydání se dozvíte ✅
- Kdo stojí za pondělním růstem společnosti Alphabet
- Co můžeme čekat od Bitcoinu v následujících měsících
- Jaké výsledky očekává Wall Street od tahouna AI rally
Stručně 📻
Buffett napravuje historický omyl: miliardová sázka na Google vyhnala akcie na ATH
Akcie technologického giganta Alphabet v pondělí vystřelily o téměř 6 procent na nová historická maxima, čímž společnosti přidaly na tržní hodnotě zhruba 180 miliard dolarů. Hlavním impulsem bylo zveřejnění regulatorních hlášení, takzvaných „13F forms”, která odhalila, že konglomerát Berkshire Hathaway Warrena Buffetta ve třetím čtvrtletí nakoupil 17,85 milionu akcií, což odpovídá hodnotě 4,93 miliardy dolarů.
Pro trhy je tento krok vnímán jako významný signál důvěry v AI strategii Googlu, a to v době, kdy sílí obavy z technologické bubliny. Analytici upozorňují, že Alphabet se svým poměrem ceny k očekávaným ziskům (forward P/E) na úrovni 25 představuje „hodnotovou“ volbu v rámci skupiny Magnificent 7, jelikož konkurenti, jako jsou Microsoft či Nvidia, se obchodují za násobky blížící se 30. Investice je zároveň vnímána jako náprava historické chyby, kdy Buffett i Munger dlouhodobě litovali, že Google ignorovali v jeho počátcích. Navzdory tomuto nákupu byla Berkshire Hathaway ve třetím čtvrtletí čistým prodejcem akcií – dále redukovala své podíly v Applu a Bank of America – a její hotovostní rezervy nabobtnaly na absolutní rekord 381,7 miliardy dolarů, což naznačuje Buffettovu ostražitost vůči obecné valuaci trhu.
Neštěstí nebo příležitost? Bitcoin se propadl o 26 procent
Bitcoin vymazal veškeré letošní zisky a vrátil se na startovní čáru. Jen měsíc poté, co cena nejznámější kryptoměny na světě dosáhla v říjnu rekordní úrovně 126 tisíc dolarů, zachvátil trh prudký výprodej a cena se v neděli propadla na hodnotu 92 943 dolarů. Podle agentury Bloomberg zmizelo od říjnového vrcholu z trhu přibližně 600 miliard dolarů tržní hodnoty.
Za tímto strmým pádem stojí vystřízlivění z tzv. „Trump trade”. Původní euforie z pro-kryptoměnového postoje administrativy Donalda Trumpa ochladla po prezidentově nečekaném prohlášení o clech z 10. října. To spustilo řetězovou reakci: institucionální investoři, kteří byli většinu letošního roku hlavním motorem růstu, se začali stahovat a trh tak přišel o klíčovou podporu v podobě přílivu nového kapitálu. K výprodeji zároveň přispělo vybírání zisků dlouhodobými držiteli, celková makroekonomická nejistota a likvidace pákových longových pozic, okomentoval událost analytik společnosti Nansen, Jake Kennis.
Je však nutné si připomenout, že od března do srpna v roce 2024 odepsal Bitcoin téměř 34 procent a od letošního ledna do dubna 32 procent, přičemž oba tyto „pullbacky” byly následované růstem v řádech vyšších desítek procent. Aktuálně se nacházíme na úrovni -26 procent od historických maxim a z dlouhodobého pohledu se tak nejedná o nic bezprecedentního. Dle Dereka Lima, vedoucího výzkumu krypto-společnosti Caladan, měl na bull markety v roce 2017 a 2024 zásadní vliv objem globální likvidity, která do trhů proudila. Právě ukončení vládního shutdownu v USA z minulého týdne by podle něj mohlo být katalyzátorem, který tento klíčový kapitál na trhy opět přinese.
Téma týdne 🗞️
Americké akciové trhy zahájily týden v defenzivním módu. Obchodníci se vyhýbají rizikovějším sázkám a vyčkávají na dvě klíčové události, které mají potenciál definovat vývoj trhů pro zbytek roku 2025: středeční výsledky společnosti Nvidia a čtvrteční opožděná data z amerického trhu práce. Hlavním bodem týdne je bezpochyby středeční report čipového giganta Nvidia, který se stane lakmusovým papírkem pro celou „AI rally”.
Očekávání jsou nastavena opravdu vysoko a analytici z Wall Street predikují tržby ve výši 54,83 miliardy dolarů, což znamená meziroční nárůst o 56 procent, a zisk na akcii na úrovni 1,25 dolaru, tudíž růst o 54 procent. Pozornost se však bude upínat především na výhled, konkrétně na potvrzení odvážných slov generálního ředitele Jensena Huanga. Ten v říjnu investory zaskočil prohlášením, že firma eviduje objednávky v astronomické hodnotě půl bilionu dolarů pro roky 2025 a 2026, což by implikovalo výrazně vyšší růst, než s jakým Wall Street dosud počítala.
Zajímavým aspektem těchto projekcí je, že zcela ignorují potenciální prodeje v Číně. Vývoz čipu H20 byl v dubnu tohoto roku omezen, a ačkoliv Huang v srpnu vyjednal s prezidentem Trumpem dohodu o získání exportních licencí výměnou za 15procentní odvod z tržeb vládě, nálada ve vedení firmy zůstává skeptická. Přitom podle analytika Ricka Schafera z investiční banky Oppenheimer by Čína mohla představovat roční tržby přesahující 50 miliard dolarů.
Ačkoliv se očekává další překonání odhadů, investoři jsou zároveň nervózní z extrémně vysokých valuací a udržitelnosti masivních výdajů spojených s umělou inteligencí. Výrazným varovným signálem pro trh se stala páteční informace, že hedgeový fond Petera Thiela ve třetím čtvrtletí kompletně vyprodal svůj podíl v Nvidii. Názor na budoucnost čipového krále však není jednotný ani mezi ostatními velkými hráči - analýza hlášení více než 900 hedgeových fondů ukázala nejednotu trhu, kdy 161 fondů svou pozici během léta v Nvidii navýšilo, zatímco 160 ji snížilo. Analytici agentury Bloomberg, v čele se Sebastianem Boydem, navíc varují, že dosud neprůstřelný narativ o umělé inteligenci začíná u části trhu ztrácet na přesvědčivosti a investoři stále častěji zpochybňují, zda ambice celého odvětví ospravedlňují tak astronomické a neustále rostoucí výdaje.
Investoři se však tento týden mohou těšit nejen na firemní výsledky. Ve čtvrtek konečně dorazí data o zaměstnanosti za září, která byla zpožděna vládním shutdownem. Místopředseda Fedu Philip Jefferson již varoval, že rizika pro trh práce jsou vychýlena směrem dolů, což udržuje ve hře scénář dalšího snižování sazeb na prosincovém zasedání. I přes současnou celotržní korekci, kterou analytici vnímají spíše jako zdravé oddechnutí po několikaměsíčním parabolickém růstu, zůstávají dlouhodobé výhledy optimistické.
Například Michael Wilson z Morgan Stanley predikuje, že index S&P 500 by mohl do konce roku 2026 dosáhnout až na úroveň 7 800 bodů, což by pro trh znamenalo čtvrtý rok dvouciferného růstu v řadě. Podle Aarona Nordvika z UBS překoná index S&P 500 do konce roku hranici 7000 bodů a doporučil svým klientům „koupit každý pullback”. Důležité však je, že ačkoliv se financování vlády po rekordním shutdownu obnovilo, statistické úřady nabraly kritické zpoždění ve sběru klíčových dat za říjen, zejména v oblastech zaměstnanosti a inflace a dohánění těchto „restů” se pravděpodobně protáhne hluboko do listopadu, což znamená, že v momentě zveřejnění budou tato čísla již značně zastaralá a méně relevantní pro aktuální rozhodování. Právě toto „informační vakuum“ vysvětluje aktuální rétoriku představitelů Fedu, kteří v posledních dnech signalizují, že by bylo rozumné na příštím zasedání ponechat sazby beze změny a vyčkat na jasnější signály.
Co by vám nemělo uniknout 🚨
💥 Paradox? V říjnu 2023 se prohloubil konflikt mezi Izraelem a Palestinou útokem Hamásu na hudební festival a pohraniční oblasti, ale zároveň se říjen stal přelomovým měsícem pro izraelskou burzu - během dvou let od konfliktu vzrostly akcie izraelských společností o stovky procent a dostaly se na historická maxima. Jaké tituly stojí za zmínku a na co si při investování do izraelských titulů dávat pozor, rozebírá kolega Bukovský ve svém novém článku na webu e15.
💥 Obchodovat Teslu ve tři ráno se stonásobnou pákou? Vítejte v novém „krypto kasinu“ pro akcie. Takzvané perpetual swapy přinášejí na tradiční trhy nonstop akci bez brokerů a pravidel. Je to budoucnost tradingu, nebo jen neregulovaná časovaná bomba, kterou se Wall Street snaží ignorovat? Více v analýze Bloombergu.
Osobnost týdne 👑
Steve Jurvetson je americký podnikatel a investor rizikového kapitálu, spoluzakladatel legendární firmy Draper Fisher Jurvetson (DFJ), který se proslavil svým instinktem na převratné technologie v jejich počáteční fázi. Vystudoval Stanfordovu univerzitu v rekordním čase 2,5 roku jako premiant ročníku a své první zkušenosti sbíral jako inženýr ve společnostech Hewlett-Packard a Apple. V 90. letech se nesmazatelně zapsal do historie internetu, když při investici do služby Hotmail poprvé definoval a zpopularizoval pojem „virální marketing“.
Jeho zcela největší investiční úspěchy jsou však spojeny s Elonem Muskem – Jurvetson byl klíčovým raným investorem a dlouholetým členem představenstva ve společnostech Tesla a SpaceX. Zároveň to bylo v době, kdy jim věřil málokdo, což symbolicky stvrzuje i fakt, že vlastní vůbec první vyrobený vůz Tesla Model S. Na rozdíl od mnoha kolegů ze Silicon Valley se jeho investiční strategie nezaměřuje na bezpečné softwarové sázky, ale na tzv. „deep tech“ a vědecké průlomy, které mají potenciál měnit celá odvětví. V současnosti vede fond Future Ventures, skrze který financuje futuristické projekty od jaderné fúze po syntetickou biologii, a profiluje se jako technologický optimista hledající řešení globálních problémů tam, kde ostatní vidí jen příliš velké riziko.
Graf týdne 📊
I přes současný pokles nejhodnotnější kryptoměny na světě je z dlouhodobého pohledu patrné, že v posledních 3 letech byly podobné poklesy ideální příležitostí na „levnější přikoupení”. Investoři s dlouhodobým investičním horizontem, kteří technologii fundamentálně věří, by se neměli tímto pohybem znepokojovat.
Graf týdne. |
Budu moc rád, když mi na e-mail martin.ceska@cncenter.cz dáte vědět, jak vás newsletter (ne)baví a zároveň ocením i tipy na témata, o kterých byste si chtěli v newsletteru pravidelně číst.