Babiš po zásahu USA ve Venezuele doufá v návrat svobody a demokracie
- Babiš zásah USA vítá a mluví o svobodě a demokracii pro Venezuelany.
- Česko řeší případ českého občana Jana Darmovzala, který je ve Venezuele vězněný od září 2024.
- Kritici mluví o porušení Charty OSN.
Americké síly při sobotním nečekaném útoku na Caracas zadržely venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku a odvezly je do USA.„Doufejme, že to všechno povede (k tomu), že občané Venezuely budou mít svobodu a demokracii a že si zvolí demokratický režim," řekl Babiš na svém instagramu.
Česko podle něj řeší hlavně osud Jana Darmovzala, kterého venezuelské úřady vězní od září 2024 kvůli údajnému pokusu zapojit se do státního převratu. Podle české diplomacie taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ. Českého občana nevládní organizace Foro Penal označila za člověka zadržovaného za politickým účelem.
„Snažíme se to přes různé diplomatické kontakty vyřešit. Já to taky řešil na Evropské radě, ministerstvo zahraničí to řeší," poznamenal Babiš.
OSN bude o situaci jednat
Zatímco Spojené státy uvedly, že vpád do Venezuely a zmocnění se Madura byly ve shodě s americkým právem, kritici hovoří o nelegálnosti a o porušení základních principů Charty OSN. Rada bezpečnosti OSN bude o situaci dnes jednat. USA jako stálý člen tohoto grémia mají právo veta, takže nelze očekávat žádné závazné rozhodnutí proti Washingtonu.
Venezuelský nejvyšší soud po americkém zásahu pověřil viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, aby dočasně převzala prezidentské pravomoci. Americký prezident Donald Trump naznačoval, že USA budou zemi dočasně řídit.