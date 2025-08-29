98.–100. Jan Fidler
Spolumajitel developerské společnosti Sebre, v níž mu stojí po boku kapitálově silnější parťák Petr Němec. Sebre má před sebou několik významných projektů, které postupně přibližuje realizaci. Například Šemíkův břeh, obří pražský projekt na smíchovské náplavce, loni posvětila změna územního plánu. Velké plány má developerská firma i v Srbsku. Fidler rovněž spoluvlastní věhlasnou restauraci Červený Jelen.
Hodnota majetku podle e15: 6 miliard korun
- věk: 48
- obory: reality, gastronomie
- zdroj majetku: Sebre