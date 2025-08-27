Předplatné

89.–97. Jannis Samaras

redakce E15.cz
Diskuze (0)

Už tři generace Samarasových řídí nápojovou skupinu Kofola, jejíž loňské tržby vzrostly meziročně zhruba o čtvrtinu na víc než jedenáct miliard korun. Dnes ji vede syn zakladatele Kostase Jannis. Nově má Kofola zájem o Bílinskou kyselku a další minerálky z nápojářské skupiny Bohemia Healing Marienbad Waters. Firma působí v pěti evropských zemích, má čtrnáct závodů a přes 3300 zaměstnanců.

Hodnota majetku podle e15: 7 miliard korun

  • věk: 53
  • obor: potravinářství
  • zdroj majetku: Kofola

Nejnovější e15 magazín Rich list 2025 objednávejte zde >>>

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů