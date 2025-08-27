89.–97. Jannis Samaras
Už tři generace Samarasových řídí nápojovou skupinu Kofola, jejíž loňské tržby vzrostly meziročně zhruba o čtvrtinu na víc než jedenáct miliard korun. Dnes ji vede syn zakladatele Kostase Jannis. Nově má Kofola zájem o Bílinskou kyselku a další minerálky z nápojářské skupiny Bohemia Healing Marienbad Waters. Firma působí v pěti evropských zemích, má čtrnáct závodů a přes 3300 zaměstnanců.
Hodnota majetku podle e15: 7 miliard korun
- věk: 53
- obor: potravinářství
- zdroj majetku: Kofola