TÉMA

🛩️ Wizz Air vyprodal letenkové předplatné

Aerolinky Wizz Air vypustily do oběhu „nekonečnou letenku“ na jeden rok a během několika málo dní měly vyprodáno. Již řada dopravců se ale přesvědčila, že náruživý cestující vyzbrojený podobnou letenkou se pro ně může stát noční můrou.

Placené dvanáctiměsíční členství v programu Wizz All You Can Fly umožňuje absolvovat libovolný počet letů na jakékoliv ze 780 linek Wizz Airu, výjimku představují pouze vnitrostátní lety v Itálii. Startovací cena byla 499 eur, v průběhu týdne ji aerolinky o sto eur zvýšily. Za každý let musí navíc cestující zaplatit servisní poplatek 9,99 eura a rezervaci může učinit nejdříve 72 hodin před odletem. První letenky si mohou držitelé předplatného rezervovat v září.

