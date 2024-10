Evropa riskuje, že se jí začnou vyhýbat letadla

ZPRÁVY

🛩️ Airbus A380 se po čtyřech letech vrátí do Prahy

Aerolinky Emirates na každodenní linku z Dubaje do Prahy vrátí od prosince Airbus A380. Největší dopravní letadlo na světě se do Česka na pravidelný spoj dostane po čtyřleté přestávce způsobené pandemií a s ní souvisejícím poklesem poptávky.

Do Prahy bude stroj létat v sedadly poměrně hustě osázené variantě pro 615 cestujících. Týdenní kapacita linky se tak zvedne o 3570 sedaček, oznámila společnost.

Airbus A380 se vrátí do Prahy | profimedia.cz

Nahrazení A380 menším letadlem na lince Emirates do Prahy bylo na českém trhu vnímáno jako symbol krize v odvětví a jeho návrat vyhlížen coby známka plného obnovení poptávky. Dubaj je důležitý letecký uzel, odkud mnoho cestujících pokračuje do dalších především asijských zemí.

🛩️ Air Baltic se chystá vstoupit na burzu, zároveň jedná s investory

Lotyšské státní aerolinky, jež plánují uvést první nabídku akcií (IPO) na burze v Rize, stále hledají potenciální investory. Šéf společnosti Martin Gauss sice popřel, že Air Baltic jednají s Lufthansou, zároveň ale přiznal, že probíhají rozhovory s jedním možným strategickým partnerem a ještě před IPO budou aerolinky chtít jednat i s dalšími případnými zájemci.

Podle zpráv hned několika médií má Lufthansa zájem o podíl nejméně 25 procent v Air Baltic. Obě společnosti i lotyšské ministerstvo dopravy ale tyto informace odmítly komentovat. Gauss v minulosti uvedl, že Air Baltic by se jednoho dne měla stát součásti větší skupiny, jakou je podle něj například Lufthansa Group, nyní k tomu ale dodal, že taková chvíle nenastane v příštích pěti letech.

Air Baltic létají na pravidelných linkách do více než 70 destinací, včetně spojů z Rigy a Vilniusu do Prahy. Výrazně ziskovější je ale pro společnost jiný byznys: pronájem letadel včetně posádek čili služba známá jako ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance, česky Letadlo, posádka, údržba a pojištění). Firmě hrají do karet současné problémy výrobců letadel, které zpomalují dodávky nových strojů. Aerolinky jejich nedostatek musí překlenovat pomocí pronájmů. A velkým zákazníkem Air Baltic je právě Lufthansa.