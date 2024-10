ZPRÁVY

🛩️ Mongolské aerolinky Eznis přerušily lety do Prahy

Pražské letiště přišlo – přinejmenším dočasně – o jedno ze svých nejexotičtějších dálkových spojení. Teprve v červenci otevřely mongolské aerolinky Eznis Airways linku z Ulánbátaru, šlo o jediné spojení v nabídce společnosti. Nyní s okamžitou platností přerušily na lince provoz, upozornil server zDopravy.cz.

Ještě v polovině září přitom společnost oznamovala zimní letový řád. Do Prahy měl Airbus A330 létat v sobotu odpoledne, zpět pak v neděli dopoledne. A to přinejmenším do konce března.

Podle rezervačního systému dopravce by se lety do Prahy měly obnovit od 9. února. Také na Facebooku společnost uvedla, že s provozem linky do Prahy počítá i během letního letového řádu 2025, svůj plán letů na příští léto má definitivně schválit 24. prosince. Vzhledem k tomu, jak často Eznis Airways během svého krátkého působení v Praze měnily letový řád, se na to ale jen těžko lze spolehnout. Navíc linka do Prahy byla jediným pravidelným spojením, které společnost provozovala.

🛩️ Restrukturalizace Lufthansy se protáhne

Pravděpodobně to potrvá až do roku 2026, než dostaneme Lufthansu „opět pod kontrolu“, řekl novinářům šéf stejnojmenné německé letecké skupiny Carsten Spohr.

Restrukturalizaci spustily výsledky hospodaření hlavní aerolinky skupiny Lufthansy za první polovinu roku. Dopravce se propadl do provozní ztráty 427 milionů eur. Plán restrukturalizace zahrnuje zmrazení přijímání nových zaměstnanců na administrativní pozice a další opatření na zvýšení produktivity.

Lufthansa má nyní za sebou komerčně velmi úspěšné léto. Obsazenost jejích letadel dosáhla v hlavní sezoně 88 procent, což je v historii společnosti rekord. Ještě nevyřešené „strukturální potíže a pokračující provozní potíže“ způsobily neobvykle vysoký počet zpoždění letů, což se zase negativně podepisuje na hospodářských výkonech aerolinek.

Významným faktorem v tom podle Spohra je stále trvající zpožďování dodávek nových letadel. Lufthansa aktuálně čeká na 43 letounů společnosti Boeing, u nichž nebyl dodržen dojednaný termín dodání. To se týká mimo jiné Boeingu 787.

Spohr v nedávném interní zprávě, z níž cituje magazín Aviation Week, napsal, že dlouho očekávané letouny Boeing 777-9, které měly podle nejnovějšího slibu Boeingu k německému zákazníkovi dorazit do konce roku 2025, se zapojí do provozu na běžných linkách zřejmě až v zimě 2026.

Německo je moc drahé, podívejte na Prahu Spohr si novinářům také postěžoval, že narůstající náklady a regulace letecké dopravy v Německu způsobí, že země začne v dostupnosti leteckého spojení zaostávat. „Letiště Drážďany má 12 letů denně, z toho devět provozujeme my. Za každý vzlet nám naúčtují 4500 eur, v Praze platíme jen 500 eur,“ řekl s tím, že pokud se německá politika v tomto ohledu výrazně nezmění, Lufthansa se bude muset stát „více mezinárodní“. Spohrova poznámka je v kontrastu například s prohlášeními Ryanairu, který dlouhodobě pražské letiště kritizuje za vysoké letištní poplatky.

🛩️ Air France zavádí vysokorychlostní internet do všech letadel

Francouzské aerolinky Air France od léta příštího roku zavedou vysokorychlostní Wi-Fi internet na všech svých letech a ve všech třídách. Dopravce nasadí satelitní technologii společnosti Starlink.

Přístup k internetu bude sice bezplatný, bude ale mít jednu podmínku – registraci do věrnostního programu Flying Blue.

🛩️ Po ruce, ale přesto na obtíž. Letiště v centrech měst ustupují

