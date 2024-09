Spojování evropských aerolinek pokračuje. Kdo je další na řadě?

Z vývoje v letecké dopravě a v letectví obecně by se v posledních letech jednomu zamotala hlava. Aerolinky nejdřív vyčerpal covid, nyní se pro změnu jejich zaměstnanci moc nevyspí, když se vypořádávají s přílivem obnovené poptávky. A mnohé investory, kteří před lety vsadili na výrobce dopravních letadel, teď asi trápí nepěkné žaludeční obtíže. I takové symptomy má pásmová nemoc neboli jet lag. Nyní souhrnně v newsletteru ze světa letecké dopravy na e15.

TÉMA

🛩️ Velké evropské aerolinky jsou připravené dál nakupovat

Jak mnozí předpovídali, tak se nyní děje. Po hubených letech procházejí evropské aerolinky rozsáhlou konsolidací. Poté co Lufthansa získala (zatím) menšinový podíl v ITA Airways, nyní například Air France-KLM vstupují do skandinávských SAS. Jak naznačuje utajovaná cesta šéfa Lufthansa Group Carstena Spohra do Portugalska, dalším adeptem na spojení s velkými hráči má být tamní národní dopravce.

Spohr jednal v Lisabonu s představiteli portugalské vlády, o jeho cestě jako první informoval italský deník Corriere della Sera s odvolání na zdroje z portugalského kabinetu. Lufthansa má zájem o podíl ve výši 19,9 procenta, čímž by těsně zůstala pod hranicí, která by znamenala přezkum transakce ze strany Evropské komise. S tím má německá skupina čerstvé neblahé zkušenosti, když v rámci převzetí dvoupětinového podílu v ITA Airways musela přistoupit na řadu omezení a vzdát se například slotů na některých letištích.

Lufthansa pravděpodobně předloží nabídku na vstup do TAP Portugal až na začátku příštího roku, tvrdí zdroj italského deníku. Pětinový podíl by mohl mít hodnotu 180 až 200 milionů eur.

Přihlaste se k odběru newsletterů na e15 Chcete pokračovat ve čtení tohoto nebo dalších newsletterů z tvorby e15. Přihlaste se k jejich odběru a budete je pravidelně dostávat do své e-mailové schránky. Čtete newslettery raději u nás na webu? Zaregistrujte se prosím níže.