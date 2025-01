🎧 Vietnam, Indie, Severní Amerika. Rozvoj nových linek do Prahy brzdí nedostatek letadel

Pražské letiště se z následků prakticky úplného zastavení provozu v pandemickém roce 2020 vzpamatovává ve srovnání s většinou evropských letiště poměrně složitě. Jeho rekonvalescenci prodlužují nejen dopady pandemie, ale i další problémy. Provoz v Praze klesl také kvůli postupnému upadání dříve dominantního dopravce Českých aerolinií i v důsledku války, kvůli které letiště přišlo o významné linky nejen na napadenou Ukrajinu, ale i do útočícího Ruska.

Do poloviny prosince pražské letiště odbavilo 15,5 milionu cestujících, do konce roku se toto číslo podle odhadu vyšplhá na 16,3 milionu cestujících. To znamená meziroční nárůst o 18 procent a také 92 procent počtu cestujících předpandemického roku 2019, který byl pro pražské letiště rekordní. „Významně nám roste podíl zahraničních cestujících, zatímco v prvních letech po covidu tím hlavním tahounem růstu byli čeští cestující,“ říká výkonný ředitel Leteckého obchodu Letiště Praha.

V Praze v uplynulém roce výrazně posílily nízkonákladové aerolinky. „Taková situace je v celé Evropě, ani naše letiště nestojí stranou tohoto trendu,“ připomíná Vyskoč.

Co do šíře nabídky destinací je Praha nyní zhruba na 90 procentech předcovidové nabídky, stále se projevuje absence již zmíněných linek do Ruska, na Ukrajinu a také do Běloruska. Stále pomalu se ale do nabídky vracejí i dálkové linky. „Souvisí to především se zpožděním dodávek letadel leteckým dopravcům, které limituje další rozvoj v tomto segmentu,“ vysvětluje Vyskoč.

O jakých dalších tématech jsme v podcastu mluvili: