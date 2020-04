Akcie, měny a názory Jany Steckerové: Atypická krize | E15.cz

Naopak více průmyslové země by mohly být paradoxně zasaženy méně. Mezi ty patří například Německo, Čína nebo Japonsko. To, že je primárně zasažen sektor služeb, se také projeví výrazným růstem nezaměstnanosti. Ve Spojených státech to podle nás bude o tři procentní body, v eurozóně pak o dva body. Míra zasažení trhu práce bude mít následně vliv na to, jak rychle se jednotlivé ekonomiky budou z poptávkového šoku vzpamatovávat.

Otázkou samozřejmě je, jak dlouho bude současná situace trvat. Pokud budeme vycházet ze zkušeností Číny, mělo by se jednat o čtyři až osm týdnů.

Rizika se ale koncentrují ve směru ještě delší lhůty. Ekonomická aktivita by se tedy měla podle našich odhadů po období jednoho až dvou měsíců pohybovat na zhruba 60 procent své obvyklé úrovně. Pokud bude vývoj v ostatních zemích podobný jako v Číně, kde výkonnost ekonomiky koncem března již dosahovala 90 procent své obvyklé úrovně, mělo by se vše rychle vracet k normálu.

Centrální banky i vlády přispěchaly postiženým ekonomikám na pomoc s gigantickými balíčky. Jejich vliv ale uvidíme spíše až po opadnutí současné krize, kdy by měly přispět k rychlému nastartování růstu. Co ale uvidíme zcela jistě, budou jejich výrazné dopady do veřejných financí.