Babiš: Nemocnice jsou připraveny začít očkovat proto covidu už 27. prosince | E15.cz

Proti nemoci COVID-19 se v Česku začne očkovat 27. prosince, pokud vakcíny do země dorazí už 26. prosince. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO) po návštěvě pražských nemocnici, kde řešil plán očkování. Technické podrobnosti plánu Babiš ještě v pondělí projedná s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO). Česko je však podle něj na očkování připraveno.

Ministr Blatný v pátek řekl, že očkovací látka proti koronaviru by měla dorazit do Česka 26. nebo 27. prosince. Do konce roku podle něj pravděpodobně dorazí více než původně avizovaných 10 tisíc dávek. „Přijdou vlastně dvě velké krabice,“ řekl Babiš. „Počítá se, že se to rozdělí mezi Čechy a Moravu. Že jedna ta krabice, která má, myslím, 4870 vakcín pojede na Moravu do Brna,“ doplnil.

V jednání je podle premiéra ještě další dodávka od firmy Pfizer o objemu 19 500 dávek, která by mohla být k dispozici také ještě v prosinci. Tato dodávka by byla rozdělena přímo do nemocnic v krajích, doplnil Babiš.

Premiér také jednal kvůli očkování s ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňkem Kabátkem o úhradách za péči. „Budeme potřebovat, aby očkování šlo nonstop. A to samozřejmě znamená přesčasy, vyšší úhrady, více peněz pro nemocnice,“ řekl. Je nutné podle něj rovněž apelovat na zaměstnavatele, aby pracovníkům umožnili jít se nechat naočkovat.

Sám Babiš se chce nechat očkovat, bude se ale řídit podle doporučení svého lékaře, jež rozhodne v průběhu přéštího týdne.