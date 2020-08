Čechům cestujícím do Norska svítí na semaforu červená. Po příjezdu musí do karantény | E15.cz

Lidé přijíždějící z České republiky do Norska budou muset po vstupu do této severské země strávit deset dní v karanténě. Napsala to agentura Reuters s odkazem na sdělení norského institutu veřejného zdraví (FHI). Ten zařadil Česko společně s Francií, Švýcarskem a Monakem do „červené kategorie“ na svém takzvaném semaforu kvůli nepříznivému vývoji jejich epidemické situace. Změny budou platné od páteční půlnoci.