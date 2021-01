Cizinci smí přicestovat do Česka pouze z nezbytných důvodů | E15.cz

Kabinet podle usnesení zakázal pobyt cizinců v Česku s výjimkami v případě cest do zaměstnání a škol, nezbytných cest za rodinou či blízkými osobami, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb nebo například na svatbu či pohřeb.

Policejní akce na hranicích naplánované nejsou, budou pokračovat namátkové kontroly v příhraničních oblastech, sdělil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. „Bude to ve stejném režimu jako dosud, akorát budeme kontrolovat něco jiného. Teď jsme kontrolovali, jestli máte PCR test, a od zítřka (soboty) budeme kontrolovat, jestli máte správný důvod, proč sem jet,“ řekl.

Cizinec bude podle něj muset uvést důvod příjezdu a přesvědčit hlídku. „Bude to na policistech, aby dokázali vyhodnotit a určit, zdali to je věrohodné, zdali to je oprávněné,“ podotkl. Pro policisty by to podle něj neměl být velký problém, protože mobilita přes hranice směrem do ČR není výrazná. „Pokud se nebavíme o pendlerech, na které se to nevztahuje, tak sem nikdo jiný v podstatě nejezdí,“ dodal.

Ministerstvo zahraničí později na českém twitteru sdělilo, že v praxi jde jen o potvrzení dosavadního stavu a nejde o novinku. V čtvrtečním usnesení o přijetí krizového opatření o omezení volného pohybu osob ale vláda výslovně „zakazuje pobyt cizinců na území České republiky“, pokud od soboty přicestují z jiného než výjimkami daného důvodu. V prosincovém usnesení, které ve čtvrtek přijatý dokument nahrazuje, tento bod chybí. Další dvě lednová usnesení byla technická a prodlužovala platnost dříve nastavených opatření.

Dosud se cesty do Česka řídily cestovatelským semaforem, a to jak návraty českých občanů, tak příjezdy a přílety cizinců. Ti se ale budou muset od soboty podřídit novému opatření bez ohledu na semafor. Většina evropských zemí se nachází v červené barvě značící vysokou míru rizika. Jde o státy, které mají podíl pozitivních testů na koronavirus nad čtyři procenta a víc než 250 případů na 100 tisíc obyvatel za poslední dva týdny.

Cestující, kteří v těchto zemích strávili v posledních dvou týdnech více než 12 hodin, musí před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář, do pěti dnů od vstupu na české území se musí podrobit PCR testu a výsledek do sedmi dnů od příjezdu předložit krajské hygienické stanici. Po návratu lze předložit také výsledek PCR testu z jakékoliv země EU, nesmí být ale starší 72 hodin. Tato povinnost se nevztahuje na osoby mladší pěti let, naopak testy potřebovali i přijíždějící cizinci.

Střední míru rizika nákazy mají státy, kde je podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a méně než 250 případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel za poslední dva týdny. Při cestování do ČR z těchto zemí musí předložit negativní test na covid-19 pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci, ne však pendleři. Od pondělí jsou do této skupiny řazeny Belgie, Bulharsko, Finsko, Island, Lucembursko, Maďarsko, Norsko, Rakousko, Řecko a Kanárské ostrovy.

Zelené jsou v semaforu země, které dostatečně testují a za poslední dva týdny v nich přibylo na 100 tisíc obyvatel méně než 25 nových případů covidu-19 a pozitivní byla méně než čtyři procenta testů. Z evropských zemí se to týká jen Vatikánu, z dalších Austrálie, Japonska, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Singapuru a Thajska.

Speciální režim mají cestující z Velké Británie a Severního Irska. Lidé, kteří v zemích byli v posledních 14 dnech více než 12 hodin, musejí při návratu předložit potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního či PCR testu na koronavirus. Test musí být proveden na území Spojeného království nejpozději 72 hodin před započetím cesty. Po příletu z Británie je povinná domácí karanténa, druhý test mohou lidé absolvovat nejdříve po pěti dnech.