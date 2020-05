Covid III: Vláda vyčlenila na záruky 150 miliard korun | E15.cz

Vláda schválila úvěrový program pro firmy zasažené koronavirem COVID III. Na záruky vyčlenila 150 miliard korun, pomoc by mělo získat až 150 000 podnikatelů. Program Covid 3 má sloužit na podporu podnikatelů včetně těch aktivních na území hlavního města Prahy.

Pro podnikatele a firmy ekonomicky zasažené vládními opatřeními ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo třetí pokračování bezúročných půjček COVID.

V rámci programu COVID III bude ČMZRB ručit za úvěry komerčních bank, nicméně díky nové legislativě Evropské unie bude mechanismus mnohem jednodušší a podnikatel bude jednat pouze se svou bankou. O úvěry COVID je velký zájem. COVID I byl pár dnů po spuštění vyčerpán, COVID Praha dokonce po deseti minutách.

Program COVID III

Vláda schválila úvěrový program pro živnostníky a firmy zasažené koronavirem COVID III. Kabinet na záruky vyčlenil 150 miliard korun, Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) tak bude moci ručit za půjčky až 500 miliard korun. Po jednání vlády to v pondělí uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podporu by mohlo získat až 150 000 podnikatelů.

Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců budou mít nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale 500, získají záruku do 80 procent. Délka ručení bude tři roky. Maximální výše úvěru bude 50 milionů korun. Z programu bude možné podle šéfů komerčních bank úvěry čerpat do týdne či 14 dnů.

COVID 3 a podmínky

ČMZRB musí nyní vypsat výzvu. Do ní se mohou hlásit komerční banky, spořitelní a úvěrní družstva, se kterými následně ČMZRB bude podepisovat smlouvy. Podnikatelé žádost o úvěr budou vyřizovat už jen výhradně ve své bance. Podle dřívějších informací by se žadatelé měli připravit na úhradu poplatků za žádost o půjčku. "Stát dává hlavní benefit v 90procentní záruce a jiný benefit státu tam není. Jinými slovy o tom rozhoduje trh," řekl Havlíček.

Úvěry budou poskytovány pouze na provozní výdaje. Nesmějí být vynaloženy na refinancování dříve uzavřených smluv o jiném dluhovém financování. Splatit úvěr nebude možné dříve než po 1. lednu příštího roku. Firmy musejí podle vládních materiálů souhlasit se zveřejněním skutečného majitele.

Díky tomu, že žádosti budou schvalovat pouze komerční banky, proces bude podle Havlíčka rychlý a flexibilní. Stát však podle něj nemůže zaručit, že všechny úvěry budou schváleny. Úspěšnost by podle něj měla být vyšší než u COVID II, kde se pohybuje mezi 50 a 70 procenty.

V rámci programu bude ale nejspíš možné získat bezúročný úvěr na:

pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku,

pořízení a financování zásob či materiálu,

ostatní provozní náklady/výdaje příjemce podpory jako:

náklady na mzdy a energie

platby za nájemné

úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur

předfinancování pohledávek.

