Covid Praha: Podnikatelé program vyčerpali za pár minut | E15.cz

Záruční program Covid Praha má usnadnit živnostníkům, malým a středním podnikatelům aktivním na území hlavního města Prahy přístup k provoznímu financování v návaznosti na zmírnění hospodářských následků způsobených opatřeními proti šíření koronavirové infekce. Po včerejším spuštění žádostí však byla kapacita programu brzy vyčerpána.

„Hlavní město Praha vyčlenilo pro záruční program celkem 600 milionů korun. Zájem pražských podnikatelů byl enormní a program byl vyčerpán za necelých deset minut,“ uvádí předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek a doplňuje: „Všech 378 přijatých žádostí obsahuje i požadované potvrzení o schváleném úvěru, za který bychom měli ručit. Díky tomu budeme schopni celý program Covid Praha vyhodnotit rychle.“

Žádosti tak již není možné podávat, podnikatelé si musejí počkat na Covid 3. Žádosti o záruky za úvěry v celkové hodnotě 1,5 miliardy korun budou vyhodnoceny v horizontu několika následujících týdnů.

Z programu Covid Praha je možné financovat náklady na mzdy a na energie, platby za nájemné, hradit dodavatelsko-odběratelské faktury, předfinancovávat pohledávky a pořizovat zásoby a další drobný majetek.

Covid 3: Žádosti budou spuštěny na přelomu dubna a května

Navazující program Covid 3 na podporu podnikatelů včetně těch aktivních na území hlavního města Prahy byl v pondělí schválen vládou a bude připraven na přelomu dubna a května. V jeho rámci bude ČMZRB ručit za úvěry komerčních bank, nicméně díky nové legislativě Evropské unie bude mechanismus mnohem jednodušší a podnikatel bude jednat pouze se svou bankou. Na program bude alokováno 150 miliard korun, to znamená, že ČMZRB bude moci zaručit úvěry až v objemu 600 miliard korun a podpořit tak kolem 120 tisíc OSVČ a podniků zaměstnávajících až 500 zaměstnanců.

„Žádám pana premiéra Babiše, aby se program Covid 3 spustil co nejdříve. Z rychlosti podávání žádostí do programu Covid Praha je evidentní, že pražští podnikatelé nyní bojují o čas. My už jsme udělali maximum, co jsme mohli. Praha nemůže dál suplovat roli vlády,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Čtvrtina všech podnikatelů v České republice je registrována v Praze. V nejvíce postižených sektorech, jako jsou pohostinství, masáže, rekondiční a sportovní služby, kadeřnictví, kosmetika a přepravní služby, je až sto tisíc registrovaných podnikatelů.