Ekonom Matějka: Některé firmy klidně nechme zkrachovat | E15.cz

Přímo by vláda měla pomáhat jen strategickým firmám, některé by se prostě měly nechat zaniknout, míní Matějka.

Třeba vstup do aerolinek podle něj smysl nemá a zkrachovat můžou. Vyplatilo by se daleko víc testovat. Dozvěděli bychom se víc o situaci, ve které jsme, a věděli bychom, jaká opatření mají skutečně smysl. Matějka varuje, že další vlna epidemie může přijít už v řádu týdnů a stát musí být připravený ji řešit, tedy znovu lidem pomoci.

Zrychlení uvolňování opatření vlády mě překvapilo, na krizovém štábu jsme nedostali informace, je to trochu risk, říká Matějka.

Je to ode zdi ke zdi a může to taky dopadnout špatně. V rámci snahy o nakopnutí ekonomiky ale může stát hospodářství nasměrovat do budoucnosti. Třeba tím, že bude víc sledovat společenský dopad investovaných peněz.

