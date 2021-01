Etik Vácha: V dějinách českého národa je to poprvé, kdy víra ve fake news může stát dotyčné život | E15.cz

Existuje nějaká etická rovina ve vztahu k očkování proti nemoci COVID-19? Lze říct, že se má jedinec očkovat, nebo naopak očkování odmítnout? Stojí nad jedincem podmínka společenské odpovědnosti?

Považuji za správný zhruba ten itinerář, jaký v Česku máme. Tedy přednostně z logických důvodů naočkovat pracovníky ve zdravotnictví, seniory a osoby s častými rizikovými kontakty. Nakonec zbytek. Pragmaticky se snažíme s minimem prostředků zajistit co nejvíce užitku. Proč to jde u nás tak trestuhodně pomalu a proč umírají pacienti, kteří by nemuseli, na to je třeba se ptát vlády případně ocenit současnou situaci, až budou volby.

Existuje obecně nějaký teoretický, akademický, etický argument společenské odpovědnosti v této věci?

Ano. Jsme v době krize a v situaci, kdy zájem komunity v určitých bodech převáží nad zájmem jednotlivce. Pro nás, kteří jsme zažili komunistickou totalitu, to zní hrozně. Ale někdy to tak v lékařské etice je. Pokud z nemocnice prchne pacient s tuberkulózou nebo nebezpečný pacient s psychiatrickou diagnózou, proti jeho vůli se ho snažíme vypátrat a izolovat, legitimní ochrana komunity převáží. V současnosti žijeme v době pandemie nemoci, která může zabíjet. Odpovědné tedy je se nechat naočkovat kvůli sobě a rovněž kvůli okolí.

Nechtít se naočkovat, ať už z jakéhokoli důvodu, je tedy z etického hlediska nesprávné?

S údivem nalézám v české společnosti nepřehlédnutelnou skupinu odpůrců očkování, kteří buď uvěřili, že nemoc neexistuje, nebo uvěřili, že je vakcína neúčinná, anebo uvěřili, že je v ní čip, který ovládne mysl a podobně. Pokud je známo, je to v historii českého národa poprvé, kdy víra v takzvané fake news může stát občana život. Nikomu nic nenutím, kdo je starší osmnácti let a kompetentní, má plné právo se rozhodnout, co se má stát s jeho nebo jejím tělem.

Svědkové Jehovovi taky odmítají krev, a když to nejde jinak, nechávají se s úctou a pokrčenými rameny zemřít. S očkováním je to podobné. Kdo se nenechá očkovat, nechť se nediví, že onemocní a dostane na oddělení přeplněném pacienty podobných názorů jen tu péči, která bude v danou chvíli k dispozici. Snad ne, ale ta možnost zde je. To není strašení, nýbrž konstatování. Všichni jste dospělí, rozhodněte se.

Je etické chtít v očkování výhodu, být v řetězci dříve, první? A učinit pro to aktivní kroky?

Určitě ne. Věřím, že v sobě jakožto národ máme tolik vnitřní síly, že každý počkáme, až přijde řada. Zároveň ale chci říct, že nepovažuji za špatné, když se třeba na daném oddělení vakcína rozmrazí a musí se v řádech hodin využít a někdo ze seznamu nepřijde a nějaké dávky zbudou, tak naočkovat ty, kdo jsou právě po ruce a chtějí to.

Vedení fotbalové Slavie například projevilo zájem investovat do očkování svých permanentkářů, aby mohli navštěvovat zápasy svého klubu. Je správné, když firma z pozice síly, třeba i finanční, bude usilovat o výhodu pro své zaměstnance a další preferované osoby?

To mi přijde v těchto dnech zavrženíhodné. Je normální, že různé firmy nabízejí zaměstnancům různé benefity, to je v pořádku, ale ať, prosím, nabízejí stravenky, dovolenou nebo jazykové kurzy. Tady přece na začátku roku 2021 nejde o to, že by se fanouškům nabídla vakcína jako benefit, to ať jim dají zdarma tričko nebo šálu s logem, jde tady přece o to, že v současné době nedostatku ta vakcína, kterou dostane fanoušek, bude tatáž, kterou nedostane zdravotní sestra nebo senior, v tom je ten problém. Až bude třeba za rok vakcín všude dost pro každého, tak proč ne, ale to není současná situace.

Je etické chtít na očkování respektive jakémkoli dalším řešení pandemie COVID-19 vydělat?

Farmaceutické firmy jsou stejné firmy, jako jsou firmy stolařů nebo klempířů, chtějí za svou práci dostat zaplaceno. Nejsou to neziskovky. Farmaceutické firmy vyvíjejí léčiva, z nichž většina nakonec neprojde testováním, a utápí tak neustále velké množství peněz, ale zároveň táhnou vývoj nových léků dopředu. Bez nich bychom ve výzkumu šli dopředu pomalu nebo vůbec. Je logické, že když se nějaký lék konečně povede a dostane se na trh, tak něco stojí.

Pokud je mi ale známo, tak právě vakcíny proti covidu nejsou žádným svatým grálem. Farmaceutické firmy dělají práci, kterou umějí dělat dobře, a jak se ukázalo i velmi rychle, a po jejich vakcínách je poptávka. Přijde mi tedy eticky čisté, že chtějí za svou práci dostat zaplaceno.

Ještě si dovolím poznámku k jedné věci. České ministerstvo zdravotnictví v jednom ze svých chaotických kroků věnovalo nějaké peníze na vývoj naší, české, domácí vakcíny. To bylo jistě hezké gesto směrem k občanům, jinak bylo jednoznačně odsouzeno k nezdaru.

