Česká firma MyStay chce být partnerem pro obnovu turismu ve světě | E15.cz

Do výzvy Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) se přihlásila více než tisícovka firem a projektů ze 110 zemí světa. Za nejlepší bylo označeno české řešení bezkontaktní recepce firmy MyStay. Jedná se o automatizovanou komunikaci s hosty a digitalizaci hotelových procesů od rezervace, on-line check-inu a check-outu až po koupi doplňkových služeb. Zákazník tak téměř nemusí přijít do kontaktu s hotelovým personálem. Vše je automatizované a veškeré požadavky lze řešit pouze prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu nebo počítače. Dokonce bez nutnosti cokoli stahovat. Řešení je vhodné pro jakýkoliv druh ubytovacího zařízení, nehledě na velikost či lokalitu. Používat jej mohou hotely, penziony, apartmány i kempy.

„V důsledku pandemie hoteliéři denně počítají obrovské ztráty. My jim v této době ale dokáže podat pomocnou ruku. Bezkontaktní MyStay Anticovid sady jsme se ubytovacím zařízením po celém světě rozhodli poskytnout zcela zdarma. A to včetně pomoci s nasazením systému. Za tři roky působení na trhu jsme obsloužili více než milion zákazníků a dnes, v době kdy je to nejvíce třeba, chceme pomoci. A to nejen kvůli dobrému pocitu. Restart ekonomiky je nezbytný“, řekla Pavlína Zychová, zakladatelka a ředitelka společnosti MyStay.

Projekt budou minimálně do července dotovat z vlastních zdrojů, usilují však o to, aby mohla být iniciativa prodloužena alespoň do podzimu a nejlépe do konce roku 2020. „Na Ministerstvo obchodu a průmyslu, jsme proto podali žádost o grant, který by sloužil k financování vývoje nových bezkontaktních komponent a umožnil nám poskytovat toto řešení českým hotelům zdarma co nejdéle. Nyní čekáme na jejich rozhodnutí“, dodala Zychová.

Další informace o fungování bezkontaktní recepce od české firmy MyStay naleznete na:

https://anticovid.mystay.cz/bezkontaktně

https://anticovid.gomystay.com/contactless