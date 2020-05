Šestý oběd zdarma, když platíte stravenkami Ticket Restaurant | E15.cz

Společnost Edenred chce po znovuotevření gastro provozům přivést co největší počet zákazníků a pomoci tak hospodám a restauracím s jejich rozjezdem po vynucené pauze. Její program může na straně zákazníků využívat více než 200 tisíc lidí, kteří za obědy platí nejrozšířenější tuzemskou stravenkovou kartou Ticket Restaurant Card. Nárok vždy na jeden oběd zdarma v hodnotě 131 korun budou mít za každých pět zaplacených obědů. Jinými slovy řečeno, šestý oběd dostane zákazník zdarma.

Částku 131 korun na oběd zdarma Edenred zvolil proto, že tato suma odpovídá hodnotě ideální stravenky na základě vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí. Zároveň tato suma kopíruje průměrnou útratu za jeden oběd v tuzemských restauracích.

„Restaurace jsou pro společnost důležité nejenom jako místo, kam se chodíme najíst, jsou i prostorem pro setkávání přátel, rodin a komunit i obchodních partnerů. V posledních týdnech prošly historicky nejtěžší zkouškou a cítíme jako svoji povinnost jim ze svých prostředků pomoci k novému růstu,” uvedl generální ředitel Edenredu Nicolas Eich.

Edenred pomáhal už v době vypuknutí koronavirové krize. Personálu restaurací, které v první vlně nezastavily prodeje a nabízely jídla z okénka, zajistil ochranné roušky, zároveň na svých stránkách zprovoznil vyhledávač fungujících provozoven. Poté se stal jedním z partnerů projektu Zachraň hospodu.

Rychlé finance teď pomohou

Akci oběd zdarma zvolil Edenred proto, že rychle dokáže přivést do restaurací velké množství lidí. To gastro podnikům pomůže zajistit finance, které budou v restartu podnikání klíčové. „Věříme, že se do akce zapojí co nejvíce lidí. Víme, jak byli zákazníci k hospodám solidární v minulých týdnech, kdy je podporovali nákupem jídel z okénka a od rozvozových společností. Jsme přesvědčeni, že snaha pomoci restauracím, a to navíc s bonusem v podobě obědů zdarma, bude pokračovat,“ doplnil Eich.

V tuzemsku společnost spolupracuje se skupinou čítající na 20 tisíc partnerských restaurací, tedy s naprostou většinu z těch, které v tuzemsku podávají jídla. Platit kartou lze ve velké části z nich, a to ve všech regionech České republiky, od velkých měst až po obce. Nový projekt má tedy ještě širší záběr, než zmíněná iniciativa Zachraňte hospodu, ve které se sdružilo 2 500 provozoven.