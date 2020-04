Generali Česká pojišťovna organizuje pomoc sestřičkám | E15.cz

Proč v tomto směru pomáhá Generali Česká pojišťovna? Odpovídá manažerka produktového managementu životního pojištění Generali České pojišťovny Markéta Filová. Vaše společnost nabízí speciální pojištění pro případ nákazy koronavirem, jak jej může využít a využívá zdravotnický personál? Pro lékaře, zdravotní sestry a další zdravotní personál, jsme připravili speciální benefity. Ti z nich, kteří mají u naší pojišťovny sjednané pojištění majetku, auta či životní pojištění, jsou od 1. května po následující tři měsíce automaticky pojištěni i pro případ nakažení koronavirem. Krytá jsou rizika hospitalizace a riziko smrti. Tento benefit ale automaticky platí i pro sestry sdružené v České sociaci sester. Tyto sestry navíc nemusí být ani našimi klienty a pojištění se na ně bude také vztahovat. Velmi si vážíme práce všech v první linii a těch, kteří se každý den starají o nakažené pacienty. Chceme jim proto vyjádřit dík nejen slovy, ale i prostřednictvím pojištění, které jim pomůže v případě komplikací spojených s onemocněním Covid-19. Vztahuje se toto speciální pojištění jen na lékaře a sestry v nemocnicích, nebo i například na praktické lékaře? Do tohoto pojištění jsou zahrnuti ti, kteří pečují o nemocné s diagnózou Covid-19 v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domech s pečovatelskou službou, lázeňských zařízeních a platí i pro praktické lékaře. Důležité je, že se nemusí jednat jen o lékaře či sestry, ale pojištění se týká například i sanitářů či zaměstnanců, kteří zajišťují úklid či stravování. Jak to přesně funguje? Mají se zdravotníci o tento benefit někde přihlásit? To není třeba. Zdravotníci, kteří jsou našimi klienty, mají toto krytí automaticky, nemusí si o něj žádat, ani se kvůli tomu nikde registrovat. Pojištění pro zdravotní sestry sdružení v České asociaci sester je ošetřeno rámcovou smlouvy. Ani tyto sestřičky tedy o pojištění nemusí žádat. A samozřejmě ani naši klienti z řad zdravotního personálu, ani zdravotní sestry z řad České asociace sester za toto rizikové životní pojištění neplatí.