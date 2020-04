Další pomoc firmám. Maláčová navrhuje odklad sociálních odvodů až na tři měsíce | E15.cz

Vláda se už před víkendem předběžně dohodla, že podpoří spíše odklad sociálních odvodů a to na tři měsíce. „Měli jsme shodu na tom, že by se to mělo týkat pouze sociálního pojištění, nikoliv zdravotního. A mělo by jít o odklad, nikoliv odpuštění. V tuto chvíli máme shodu na třech měsících,“ uvedla Maláčová, podle které musí návrh koalice důkladně projednat a není jasné, zda ho ještě na pondělním jednání kabinetu schválí. „Je to drahé rozhodnutí, jedná se řádově o desítky miliard korun,“ řekla.

„Sociální pojištění je největší položka příjmů v rozpočtu. Je tam přímá souvislost s důchody,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), podle kterého panuje na dobrovolném odkladu o tři měsíce ve vládě „víceméně shoda“.

Odklad by ale nebyl pro firmy zadarmo. V současné době jim hrozí za pozdní placení odvodů penále. To je v současné době za každý kalendářní den 0,05 procenta dlužné sumy, což je za rok zhruba 18,3 procenta. Podle Maláčové by se roční penále mohlo snížit na čtyři procenta, za čtvrtletí by to tak bylo jedno procento.

„Chceme dát odklad pouze těm, kteří jsou skutečně postiženi krizí. Těm, co nejsou - a takových sektorů máme hodně - se nevyplatí oddalovat odvody. Odklad pojistného na čtvrtletí s úrokem jedno procento je vlastně výhodná půjčka. Když někdo nemá problémy, nebude si půjčovat,“ řekla Maláčová.

Návrh má šanci uspět i u opozice. „Kdyby to skutečně vláda předložila, jednalo by se o obrovskou a okamžitou pomoc pro firmy. Ta idea je správná a jsme připraveni to podpořit,“ řekl poslanec Miroslav Kalousek z opoziční TOP 09. „Kdybych o tom mohl jednat, apeloval bych na to, aby se to zastropovalo pro firmy do určitého počtu zaměstnanců, aby se to netýkalo velkých firem. Nebo by se to firmám z nejzasaženějších oblastí mohlo odpustit, ostatním zase jen odložit,“ navrhuje.