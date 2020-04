Kdo rychle dává, dvakrát dává, tvrdí Komárek Family Foundation a hlásí 170 žádostí o granty | E15.cz

Za první dva týdny existence projektu dostala nadace více než 170 žádostí o podporu, přitom polovina takzvaných rychlých grantů už byla schválena a také poskytnuta. A další budou následovat v nejbližších dnech. Zakladatelé nadace Karel a Štěpánka Komárkovi počítají s tím, že podpora se bude pohybovat v řádu desítek milionů korun.

Právě rychlou pomoc v současné době organizace pečující o seniory nejvíc oceňují. „Důležitá je rychlost. Každý den schvalujeme granty a posíláme peníze pečovatelským službám, domovům pro seniory, mobilním hospicům a dalším. Jsme s nimi v denním kontaktu. Mají náš obdiv a úctu za to, co dělají a s jakým ohromným nasazením,“ říká ředitel rodinné nadace manželů Komárkových Luboš Veselý. Podle jeho slov jsou potřeba především rychlé zdroje pro nákup ochranných pomůcek. Těch je samozřejmě nedostatek, organizace pečující o seniory na ně ale často nemají ani dost peněz. Jedná se hlavně o roušky, jednorázové rukavice, respirátory či dezinfekce, ale třeba také o speciální talíře, které umožňují servírovat dělenou stravu v Alzheimer centrech.

Peníze na benzin i na mzdy

Podpora směřuje i k organizacím, které mají v běžném provozu denní stacionáře a aktivizační centra. Díky uzavření těchto zařízení teď ale přišly o značnou část příjmů. Jejich zaměstnanci se často rychle přeorientovali na poskytování těch nejdůležitějších služeb, dnes rozvážejí nákupy, léky, roušky, zajišťují asistenční a pečovatelské služby doma. Díky podpoře nadace pak mohou částečně pokrýt zvýšené náklady na pohonné hmoty, režii i na mzdy. Ty dřív platily z příjmů, které v současnosti nemají.

Všechno dobrý

Vedle rychlých grantů zahájila Karel Komárek Family Foundation ve spolupráci s organizací Život 90 ještě osvětovou kampaň. I ta je významnou částí pomoci Komárkovy nadace a ve druhé fázi by měla nadále růst. Jejím středem jsou od pátku internetové stránky www.vsechnodobry.cz, o jejichž existenci a náplni by se senioři měli mimo jiné dozvídat i z televize.

Na nově spuštěném webu najdou informace, které jim mohou usnadnit život v izolaci během nouzového stavu. Kromě telefonních čísel na bezplatné krizové a konzultační linky jsou zde k dispozici například i videa s cvičením, hry pro osvěžování paměti a podporu komunikace. Na stejném místě mohou senioři či jejich blízcí v neposlední řadě najít i typy na divadelní představení, výstavy či bezplatné kurzy, jichž se mohou účastnit takzvaně on-line, tedy z domova po internetu. „Jsme ve stálém kontaktu s lidmi v terénu, kteří pečují o seniory. Je neuvěřitelné, jak se vyrovnávají s obtížnými podmínkami. Často slyšíme i to, že jsou vděční i za to, že si na ně někdo vzpomněl. Tato kampaň má bezpochyby i široký lidský rozměr,” říká Dagmar Goldmannová z nadačního fondu Via Clarita, který je do projektu také zapojen.