KIA pomáhá, auta oceňují zejména pečovatelé v regionech | E15.cz

Do celorepublikové pomoci se zapojila jak společnost KIA Motors Czech, která poskytla tři vozy pro pomoc v Praze, tak její dealerská síť. Konkrétně jde o společnosti Auto Hlaváček z Prostějova, Auto Pavlů Pa Pa z Liberce, Realcentrum Cars z Ústí nad Labem, Auto Matulka z Plzně, CB Auto z Českých Budějovic, Autosalon Kudrna z Ostravy a společnost PEMM Brno z Brna.

„Současná krizová situace ukazuje, že když je potřeba, společnost dokáže táhnout za jeden provaz. Velmi si vážíme všech lidí, kteří se zapojili do obrovské vlny solidarity a kteří v rámci svých možností pomáhají těm, kteří pomoc potřebují nejvíce. Zároveň chceme nejen poděkovat všem dobrovolníkům a pomáhajícím organizacím, ale také přispět svým dílem k tomu, aby se pomoc dostala k co největšímu počtu lidí, a to nejen ve velkých městech, ale i v jednotlivých regionech. Proto jsme se spojili s organizací, která tuto pomoc organizuje po celé republice,“ říká Arnošt Barna, generální ředitel společnosti KIA Motors Czech.

Pro spolek Seniorem s radostí po celé České republice pracuje více než 12 tisíc dobrovolníků. Lidé z ohrožených skupin si prostřednictvím linky pomoci mohou například požádat o doručení nákupu, léků a jiných zdravotnických či hygienických potřeb nebo o bezplatný převoz k lékaři. Dobrovolníci jsou ale připraveni třeba i vyvenčit seniorům psa nebo si s nimi jen popovídat po telefonu.

„Nabádáme seniory, aby zůstávali raději doma a nebáli se říct si o pomoc. Hlavně v menších městech a jejich okolí ale registrujeme nedostatek vozů, které by mohli naši dobrovolníci využívat. Hlavně mimo velká města se totiž bez automobilů neobejdeme. Lékárny i obchody jsou daleko a senioři mnohdy musí jet hromadnou dopravou a hodiny čekat na spoj zpátky. Jsme proto rádi, že nám KIA pomůže právě v těch regionech, kde je nedostatek vozů nejakutnější,“ říká Jana Najbrtová, zakladatelka spolku Seniorem s radostí.

Vozy pro spolek Seniorem s radostí byly vybírány tak, aby poskytovaly adekvátní zavazadlový prostor a umožnily tak pomáhat co největšímu počtu lidí. Důraz byl kladen také na dlouhou dojezdovou vzdálenost s minimální spotřebou paliva a komfortní posed za volantem. Jedná se o modely Ceed, Ceed Sportswagon, Sportage, Niro HEV, Carens a Optima. Vozy budou viditelně značeny polepy s heslem „Pro Váš klid a pohodu jezdím z bodu do bodu“ a hashtagem #kiapomaha.

„Rádi bychom inspirovali také naše zákazníky a fanoušky, proto hashtag doprovodíme výzvou na našich sociálních sítích, aby se lidé zapojili do pomoci druhým a podělili se o to s ostatními. Věříme totiž, že stojí za to připomínat si také to dobré, co současná krize společnosti přinesla,“ říká Arnošt Barna.