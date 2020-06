Mutumutu nabízí zdravotníkům životní pojištění pro rizika spojená s koronavirovou nákazou zdarma | E15.cz

Přestože pocit naléhavosti a strach z možné nákazy novým koronavirem se u mnoha lidí zmenšuje, zůstává několik skupin lidí, pro které je riziko stále velké. Mezi nimi jsou především zdravotníci. Proto se jim Pojišťovna Komerční Banky Mutumutu už v průběhu kulminující koronavirové vlny rozhodla nabídnout bezplatné životní pojištění s plněním využitelným pro blízké zdravotníkům, kteřá by podlehli nákaze koronaviru.

První vlna koronavirové epidemie sice opadla, zdravotníci ale musejí zůstávat nadále ve střehu. Byť se v posledních dnech nových nakažených objevuje v řádu několika desítek, jsou to právě lékaři, sestry a další zdravotnický personál, kdo má jednu z největších šancí, se s nakaženým člověkem potkat. Jak se ukázalo v zahraničí i u nás, i přes veškerou opatrnost a ochranné prostředky se personál nemocnic koronavirové nákaze nemůže zcela vyhnout. Na konci dubna například onemocnění COVID-19 podlehla sanitářka z pražské Thomayerovy nemocnice.

„Zkušenosti od nás i ze zahraničí ukazují, že zdravotníci jsou jednou z nejohroženějších skupin obyvatelstva, protože do kontaktu s koronavirem přicházejí nejvíc. Nedokážeme jim dodat vakcínu ani zázračné léky, ale můžeme pomoci alespoň tím, co umíme nejlépe – finančně ochránit jejich blízké životním pojištěním,“ říká Jindřich Lenz, šéf online životního pojištění Mutumutu. Tahle pomoc je adresovaná i vyčíslená naprosto jasně ­- pokud by došlo na nejhorší, Mutumutu pozůstalým vyplatí milion korun.

„Pojištění, které jsme spustili se záštitou České lékařské komory a zdravotnického odborového svazu, si zdravotníci mohou sjednat jednoduše online přes stránku Mutumutu během několika minut,” vysvětluje Lenz a dodává, že pokud by na podzim propukla druhá vlna epidemie, je Mutumutu opět připraveno pomoci.

Pojištění je platné na tři měsíce ode dne sjednání, pojistné krytí pak trvá ještě dva měsíce od posledního dne pojištění pro případ, že by k nákaze došlo třeba i poslední den. Poté pojištění automaticky skončí a neplynou z něj žádné další závazky.

Nejde o první dobročinnou aktivitu Mutumutu. Nedlouho po zavedení nouzového režimu v Česku se online pojištění Mutumutu zapojilo do veřejné sbírky Energii lékařům, kam za každou nově uzavřenou smlouvu poslalo 1 200 korun na energetické balíčky pro doktory. Podle metodiky WHO také vytvořilo v součinnosti s linkou 1212 a Ústředním krizovým štábem ČR online indikativní test, který pomáhá vyhodnotit, zda člověk může být nakažený novým koronavirem, a hlavně co má v dané situaci dělat.