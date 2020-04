Originální roušky UAX! pomáhají, ale také podporují dobrou náladu | E15.cz

Také oděvní značka UAX! Z Bernartic nad Odrou rozšířila svou nabídku o bavlněné roušky s originálním potiskem. Jejich předností je, že dokáží vyčarovat úsměv a hlavně pomáhají těm, kteří to potřebují. Na boj s koronavirem však může s UAX! přispět úplně každý. Za jedno v e-shopu zakoupené tričko pošle firma tři roušky třeba do nemocnic.

Manufaktura v srdci Moravy šije už 23 let kultovní trička s nenapodobitelným rukopisem designéra Radka Leskovjana. Od poloviny března ale funguje v izolovaném režimu a švadleny na přenastavených strojích denně vyrábí stovky ochranných respiračních roušek ozdobených veselým potiskem.

Jen za uplynulé dva týdny jich firma vyrobila a darovala několik set kusů v hodnotě 150 tisíc korun. Putovaly například na chirurgické oddělení nemocnice v Novém Jičíně, do nemocnice ve Frýdku-Místku, do Vítkovické nemocnice nebo do Mobilního hospicu Strom života v Novém Jičíně.

„Každý den nás oslovuje mnoho různých firem a organizací s poptávkou šití bavlněných roušek. Rozhodli jsme se, že je nebudeme nabízet pouze firmám, ale že je na našem e-shopu nabídneme také všem ostatním, kteří mohou navíc zakoupením trička či jiného produktu UAX! na našem e-shopu zároveň přispět na boj s koronavirem a pomoci našim lékařům a zdravotníkům,“ říká Radek Leskovjan, designér a zakladatel značky UAX! Výroba jeho triček, a nyní i roušek, je v každém ohledu česká a nemusí tak ani dnes čekat na dodání materiálu ze zahraničí.

Roušky s potiskem si může kdokoliv zakoupit ve firemním e-shopu. Vybírat lze z 24 barev a několika stovek hravých potisků, každý vyrobený kus je originální. Jako reakci na aktuální situaci nakreslil Radek Leskovjan motiv CAR-anténa, který má odlehčit pohled na současné dění.

„Naše roušky tiskneme nejstarší metodou ručního sítotisku. Na tisk používáme výlučně barvy na vodní bázi, které neznečisťují životní prostředí a nezpůsobují alergie. Téma zodpovědného přístupu k životnímu prostředí je nám velmi blízké a s tím souvisí i šití roušek. Bavlněné roušky, které šijeme, můžete použít mnohokrát, protože je možné je vyvařit, vyprat nebo vyžehlit - na rozdíl od jednorázových roušek, které po použití skončí v koši a představují další zátěž pro životní prostředí,” popisuje Monika Bujňáková, marketingová ředitelka značky UAX!.