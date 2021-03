Partners posílají samoživitelům 2,2 milionu korun | E15.cz

„Sbírku jsme vyhlásili nejen ve skupině Partners mezi více než 2000 lidmi, ale také veřejně. Zároveň jsme přislíbili, že každou zaslanou korunu ve finále ztrojnásobíme. Nakonec se tak částka vyšplhala na finálních 2,2 milionu korun,“ říká Tereza Píchalová, tisková mluvčí Partners.

Největší část peněz, konkrétně 1,68 milionu korun, směřuje na nákupy potravin pro samoživitelky a samoživitele na Rohlík.cz, který navíc věnuje na každý nákup 30% slevu. Do rodin v nouzi tak zamíří potraviny a hygienické prostředky celkem za 2,184 milionu korun. Částky budou rozděleny na pětitisícové nákupy. Komu poputují, rozhodne novinářka Nora Fridrichová, která poslední roky rodinám v nouzi pomáhá. „Velmi oceňujeme její aktivní pomoc samoživitelům a také přehled, který má. Proto jsme se spojili, aby vybrané peníze pomohly co nejefektivněji a cíleně. Považujeme za důležité pomoci rodinám, které se dostaly do těžké životní situace, chceme je podpořit a tím umožnit dětem lepší start do života,“ konstatuje Tereza Píchalová.

Posledních 300 tisíc korun z vybrané sumy směřuje do neziskového centra Rosa na pomoc obětem domácího násilí, konkrétně na bezplatné právní služby, psychologickou pomoc a podporu krizového pobytu klientek. „Pro tuto charitativní organizaci jsme již v minulosti sbírali stravenky, které ženám pomohly dopřát si v obchodě potraviny podle svého gusta, protože běžně mají na výběr hlavně ty základní z Potravinové banky,“ uvedla tisková mluvčí Partners.

Šatník pro děti nejen z Prahy

Další z aktivit, které navrhla Nora Fridrichová, bylo využít 150 tisíc korun na založení tak zvaného Šatníku pro děti. V prostorách pražského kulturního centra Kasárna Karlín se aktuálně sbírá již nepotřebné oblečení, obuv, hračky a knihy pro děti, přivézt lze také zakoupené hygienické potřeby. Za dva týdny si zde budou moci samoživitelé vybrat to, co jim pro děti aktuálně chybí. Zapojit se mohou všichni. Jen za první dva dny této pražské sbírky se vybralo přes 2 tuny oblečení. Tak velký zájem nikdo nečekal. Aktuálně se tedy všechny věci třídí. Další bude možné do Šatníku vozit přibližně za dva týdny. Vybrat si budou moci nejen Pražané, oblečení poputuje pro potřebné po celé republice.