Skupina PPF uzavřela kolo pomoci na boj s koronavirem za 200 milionů korun | E15.cz

Několik desítek tun materiálu, který společnost nejbohatšího Čecha Petra Kellnera nakoupila nejen v Číně a v dalších asijských zemích, ale také v Evropě, zahrnovalo bezmála sedm milionů respirátorů a chirurgických roušek, 30 tisíc testovacích tamponů, 570 tisíc párů lékařských rukavic a tisíce lékařských brýlí a teploměrů.

„Považuji pomoc druhým za součást naší lidské, ale i podnikatelské odpovědnosti. Zdraví a rodina je to nejcennější, co máme. Pomoc a solidarita jsou pilíře humanity a je odpovědností každého z nás je naplňovat, a to nejen v čase krize. Pomohli jsme ve všech zemích, kde podnikáme a kde byla naše pomoc potřeba. Děkuji všem našim zaměstnancům, kteří věnovali svůj čas pomoci lidem a komunitám, jichž jsme součástí. Často to byla neuvěřitelná logistická bitva. Hodně jsme se naučili,“ řekl zakladatel a majoritní akcionář PPF Petr Kellner.

Zásoby našly uplatnění ve zdravotnických zařízeních všeho druhu. Kromě České republiky, kam přišla pomoc v hodnotě víc než 100 milionů korun, ale zdravotnický materiál dostalo i dalších osm zemí. Pomoc šla také do Indie, Indonésie, Kazachstánu, Vietnamu, Spojených států amerických, na Filipíny, do Černé hory a do Bulharska.

Kromě pomoci v podobě zdravotnického materiálu podpořila PPF částkou 10 milionů korun výrobu ventilátorů CoroVent. Ty vyrábí česká firma MICo na základě vývoje ČVUT ve spolupráci s platformou COVID19CZ. Přes 25 milionů korun pak finanční skupina Petra Kellnera poskytla i českému Ministerstvu vnitra, a to jednak na nákup ventilátorů a také ve formě úhrady logistických služeb v Šanghaji.