Z jarní vlny víme, že hranice nesmějí být uzavřeny, říká Bauer z ČNOPK | E15.cz

Co nová opatření pro pendlery dojíždějící do Německa v praxi znamenají?

Nová pravidla znamenají bohužel komplikaci. Pro pendlery dojíždějící na denní bázi do Bavorska to v praxi znamená přijíždět již s negativním testem, ne starším než 48 hodin od odběru. Po dobu pobytu v Bavorsku se nemusejí znovu testovat, nařízení se týká pouze příjezdu. Ale například okres Cham se snaží podporovat testovací infrastrukturu přímo na místě. Testy jsou pro pendlery zdarma, ale je nutná registrace předem.

Liší se předpisy pro Sasko?

Ano, pro pendlery dojíždějící na denní bázi do Saska to znamená povinnost nechat se otestovat dvakrát týdně. Akceptovány jsou také testy z Česka, a to i antigenní. Českým zaměstnancům pracujícím v Sasku je umožněn vstup do země i bez testu, musejí jej však absolvovat bezprostředně po vstupu a nutně před nástupem do práce. Pendleři musejí mít s sebou při přechodu hranic pracovní smlouvu.

Již první den se na hranicích tvořily při kontrole a registraci několikahodinové fronty. Jaký dopad má toto zpřísnění na německý pracovní trh?

Podle posledních odhadů dojíždí více než 50 tisíc zaměstnanců, většinou denně, do práce v Bavorsku a v Sasku. To má samozřejmě velký vliv na firmy v pohraničí, jež je zaměstnávají. Němečtí zaměstnavatelé se obávají především problémů ve výrobě a v provozu a také narušení dodavatelských řetězců.

Jakých profesí se pendlerství zejména týká?

Především jde o pracovní místa ve výrobě, obvykle také gastronomii, pokud jsou otevřené restaurace. Dále se jedná o zdravotnictví a sociální služby, zásobování potravinami nebo dopravu a logistiku.

Může dojít v některých oborech, například ve zdravotnictví, ke kolapsu?

Nemyslím si, že stojíme před kolapsem. Ten by za určité kombinace okolností mohl nastat až při úplném uzavření hranic. Ale z první jarní vlny jsme se poučili, že hranice nesmějí být uzavřeny.

Jak se budou testy po dvou dnech financovat, kolik to bude pendlera stát?

V Bavorsku jsou testovací kapacity pro antigenní testy nabízeny zdarma, jak už jsem uvedl. V Sasku nabízí regionální vláda příspěvek 10 eur na test a zaměstnance.

Existuje pro pendlery aktuálně nějaký podpůrný program?

Přímo pro pendlery pracující v kritické infrastruktuře nabízí Sasko příspěvek na přenocování ve výši 40 euro na noc, v případě přenocování blízké osoby je na tuto osobu poskytován příspěvek 20 euro na noc.

Lze nalézt nějaké řešení, které by komplikace zmírnilo?

Ke zmírnění aktuální situace by pomohlo posílení testovacích kapacit na obou stranách hranice.

Kolik procent z pendlerů současná situace od práce v Německu odradí?

K tomu nemáme čísla k dispozici, ale neočekávám, že by současná situace odradila větší počet pendlerů. Otázka je ale vždy, jak dlouho tato situace potrvá.

Jak dlouho myslíte, že potrvá?

Do doby, než počet nově nakažených v Česku za posledních sedm dní neklesne pod 200 na 100 tisíc obyvatel. Právě tuto hranici totiž stanovil německý spolkový ústav pro kontrolu a prevenci nemocí - Institut Roberta Kocha.