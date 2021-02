Izrael prodlužuje uzávěru navzdory výraznému pokroku s očkováním | E15.cz

Izraelská vláda kvůli přetrvávajícímu špatnému trendu epidemie COVID-19 do pátku prodloužila již třetí plošnou uzávěru. Mezinárodní Ben Gurionovo letiště má zůstat pro osobní leteckou dopravu zavřené do neděle a pozemní hranice do úterý.

Současná uzávěra měla původně vypršet v neděli. Premiér Benjamin Netanjahu spolu s ministerstvem zdravotnictví usiloval o to, aby byla prodloužena o další týden. Ministr obrany Benny Ganc a ministři z jeho strany Modrá a bílá naopak chtěli, aby uzávěra skončila už ve středu večer a co nejdříve se opět začala otevírat ekonomika. Ve středu bude vláda jednat o strategii postupného ukončení uzávěry. Podle listu The Times of Israel je také možné, že se uzávěra prodlouží.

Netanjahu před nedělním jednáním kabinetu hovořil o tom, že by se postupně měly otevírat školy, kam by se nejdříve měly začít vracet nižší ročníky. Další milion vakcín proti COVID-19 by podle premiéra Izrael měl obdržet za týden. Ganc poznamenal, že se musí projednat také strategie ukončení uzávěry. "To znamená, že za relativně krátkou chvíli, začneme aktivovat zelené pasy pro turismus, kulturu a obchod," řekl. Takzvané "zelené pasy" kabinet plánuje vydávat očkovaným, aby se mohli účastnit akcí, kde se sdružuje vetší počet lidí.

Netanjahu doufal, že naočkování 24 procent z více než devíti milionů Izraelců spolu s uzávěrou umožní postupné otevření ekonomiky od února. Očekávaný zlom epidemického trendu se však v polovině ledna neuskutečnil. Mezi neočkovanými přibylo vážných případů nákazy, což úřady přičítají novým mutacím koronaviru i tomu, že část občanů protinfekční opatření porušuje. V neděli parlament zdvojnásobil maximální pokutu za porušení těchto opatření na 10 tisíc šekelů (více než 65 tisíc korun).

V neděli se tisíce ultraortodoxních židů zúčastnily pohřbů dvou prominentních rabínů, což vyvolalo kritiku Netanjahua i jeho koaličních partnerů. "Buď bude uzávěra platit pro všechny, nebo se všechno všem otevře," uvedl Ganc na twitteru. Netanjahu řekl, že opatření porušují také sekulární Izraelci a arabská menšina, přičemž vyzval k jednotě. Ultraortodoxní židé, kteří tvoří asi 15 procent populace, podle údajů ministerstva zdravotnictví tvoří asi 35 procent nedávných případů nákazy.

Uvolňování uzávěry se podle náměstka ministra zdravotnictví Joava Kiše o několik týdnů protáhne. "Naším cílem je 5,5 milionu (plně očkovaných) a očekávám, že po překročení hranice tří až 3,5 milionu, začnete spatřovat změnu," řekl rozhlasu Kan.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo v sobotu v Izraeli 1,7 občanů, kteří byli očkováni druhou dávkou vakcíny Pfizer BioNTech před více než týdnem. Tito lidé by tak měli mít 95procentní ochranu proti covidu-19. Dalších 1,3 milionu Izraelců bylo očkováno alespoň první dávkou nebo obdrželo druhou před méně než týdnem, takže zatím nemají maximální možnou ochranu proti nemoci.